Un 1er départ en carrière pour Cantin-Arku

Geoffrey Cantin-Arku obtiendra son premier départ en carrière dans la NCAA, samedi, alors que l’Orange de Syracuse débutera sa saison en visitant les Tar Heels de North Carolina.

«C’est une grosse étape d’accompli d’obtenir mon premier départ en défensive, a reconnu le secondeur intérieur de l’Orange, mais je ne m’arrête pas à ça. Ce premier départ est une étape de plus vers mon objectif d’atteindre la NFL.»

«J’ai mis beaucoup d’efforts pour atteindre cet objectif et je suis excité, de poursuivre le produit des Élans de Garneau avec qui nous avons causé, jeudi matin, après l’entraînement de 6 h. Je suis confiant en mes habiletés. Quand je suis revenu à Syracuse en juin, j’étais sur la première équipe. On m’a dit de prendre le poste si je le voulais. Ça s’est bien passé au camp et je suis prêt.»

Utilisé comme demi défensif l’an dernier à sa première campagne dans la NCAA et principalement sur les unités spéciales, Cantin-Arku a été muté comme secondeur intérieur pendant la saison morte. «J’étais prêt à jouer n’importe où pour obtenir un poste de partant, a-t-il résumé. Je suis à l’aise comme secondeur intérieur. Je suis polyvalent. À Garneau à ma deuxième année, j’avais évolué comme secondeur extérieur.»

Quels aspects Cantin-Arku a-t-il amélioré pour mériter la confiance des entraîneurs? «La plus grosse différence avec 2019 est que je porte plus attention aux détails, a-t-il expliqué. L’aspect physique était là dès l’an dernier, mais j’ai amené mon jeu à un autre niveau. J’ai une très bonne relation avec le nouveau coordonnateur défensif (Tony White) qui m’aide dans mon jeu.»

Poste confirmé

Partant l’an dernier dans les dernières parties de la saison après le départ d’un vétéran, Matthew Bergeron amorcera la saison lui aussi comme partant. Le bloqueur à droite vise plus haut cette année. «Mes attentes sont plus élevées, a indiqué le produit des Filons de Thetford Mines. Ma technique et mes connaissances du cahier de jeux sont meilleures. Je suis plus alerte et je reconnais mieux les défensives adverses. J’ai plus confiance et ça va paraître dans mon jeu. Je ne prends toutefois rien pour acquis. Je n’ai pas l’impression que je suis rendu.»

Aucun doute

Contrairement à certains de leurs coéquipiers qui ont décidé de faire l’impasse sur la présente saison en raison de la pandémie, les deux Québécois n’ont jamais hésité. «Cela a toujours été clair que j’allais jouer en 2020, a-t-il débité. J’ai toutefois vraiment pensé pendant la première semaine d’août que notre saison serait annulée. Nous avons de bons protocoles et je suis confiant que tout va bien aller. J’ai la tête au match et je n’ai pas d’inquiétudes.»

«Il n’était pas question que je ne joue pas, de renchérir Bergeron. Nous avons arrêté les entraînements à deux reprises pendant deux jours durant le camp. On avait besoin de discuter (avec la direction des sports), mais nous sommes maintenant tous sur la même page.»

Après une saison difficile en 2019, l’Orange sera-t-il en mesure de livrer une bonne bataille aux Tar Heels qui occupaient le 17e rang du Top 25 de la NCAA publié en début de saison? «Sur un site de prédiction, on prévoit que nous allons perdre par trois touchés, a précisé Bergeron. C’est une motivation de plus. La chimie est meilleure au sein de l’équipe et j’espère que ça va paraître sur le terrain.»

Deux autres Québécois seront en uniforme pour l’Orange. La recrue Ben Labrosse qui a connu un bon camp sera le réserviste derrière le demi défensif hybride étoile Andre Cisco. Quant au vétéran Patrick Davis, il sera le 6e joueur de ligne offensive.