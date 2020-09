«Vieux Monde ou Nouveau Monde?»

Les habitués des dégustations à l’aveugle connaissent bien la question. C’est en quelque sorte la première étape de ce jeu qui vise à découvrir l’identité d’un vin, servi à l’anonyme.

En somme, on entend par « Nouveau Monde » les pays d’Amérique du Nord et ceux de l’hémisphère Sud, dont l’histoire viticole se compte en siècles, plutôt qu’en millénaires, comme ceux du « Vieux Monde ».

Le hic, c’est que le « Vieux Monde » est tellement devenu synonyme d’Europe occidentale, que lorsqu’ils se prêtent au jeu de la dégustation à l’aveugle, la plupart des dégustateurs, même chevronnés, en oublient que le vin trouve ses origines bien plus à l’est, aux portes de l’Asie.

De 8000 ans à 5000 ans d’histoire ; des montagnes du Caucase au pied du mont Liban, voici cinq suggestions pour parcourir l’arbre généalogique de votre boisson préférée.

Teliani Valley, Saperavi 2018

Géorgie 13 %

2,2 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 11607545

Cépage indigène reconnu pour sa capacité à donner des vins intenses et structurés, ce saperavi produit dans le secteur de la Kakhétie n’est pas spécialement puissant en 2018. Les tanins sont présents, granuleux, mais lestes, et le vin déploie de bons goûts de fruits rouges et de graine de fenouil, sur un fond animal, qui évoque le cuir. Un rouge original qu’on pourra savourer avec du poulet grillé, façon portugaise.

Armas, Karmrahyut 2014

Arménie 13 %

2,8 g/L | ★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 13497458

Ce vin rouge composé à 92 % du cépage karmrahyut est très expressif au nez ; sa bouche est hyper compacte, de l’attaque à la fin, et le vin est incroyablement long, avec des nuances épicées et florales. Plein de beaux accords et de plaisir en perspective à table.

Armenia, Dry White Wine 2018

Arménie 12,5 %

1,2 g/L | ★★ | $$

Code SAQ : 12785175

Ce vin blanc est composé à 100 % du cépage arménien kangun, sélectionné dans la vallée de l’Ararat. Discret au nez, où des notes tropicales se déploient sur une texture juste assez ample, avec de la salinité et une agréable amertume en finale. Modeste, mais très bien fait.

Massaya, Terrasse de Baalbeck 2017

Liban 14,5 %

2,3 g/L | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 904102

De retour dans leur Liban natal en 1998, les frères Ghosn se sont associés à deux vignerons français pour créer Massaya. Le 2018, très bel exemple de vin moderne et bien en chair, déploie d’abord des arômes de liqueur de mûre, puis égrène les notes de menthe, de réglisse noire et de cigare. Croquant, plein, gourmand et très rassasiant. Une solution économique pour les amateurs de châteauneuf-du-pape.

Château Kefraya, Les Coteaux 2016

Liban 14 %

2,5 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 13907761

Ce vaste domaine établi au pied du mont Liban est un pilier de la viticulture libanaise. Ce vin est le fruit d’un assemblage bien rhodanien de syrah et de marselan. Dans un style classique, élégant et digeste, avec des tanins granuleux et un large spectre de saveurs. Excellent !

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

