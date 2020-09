Mariette Fortier Marquis



À Québec, au Centre d'hébergement Louis-Hébert après une longue maladie est décédée le 30 Août 2020 à l'âge de 82 ans et 5 mois Madame Mariette Fortier épouse de M. Jacques Marquis. Mariette était une enseignante retraitée de 35 ans de carrière dont 32 ans à l'école Charles-Rodrigue de Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h 30 à 14 h 45.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles.Outre son époux elle laisse dans le deuil sa fille Claudia (Jean-François Gadoury), ses petits-fils Charles-Alexandre (Julianne Guay), Nicolas et leur père Robert Roussel. Ses frères et sœurs : feu Germaine (feu Raoul Bolduc), feu Fernand (Cécile Lehouiller), feu Armande (feu Raynaldo Audet), feu Monique (feu André Simard), Pauline (feu Roger Brien), Jeannine (Gaston Asselin), feu Gilles (Marcella Boutin), Louise (Robert Bowen), Michel (Lise Deblois) et feu Hugues. Ses beaux-frères et sa belle-sœur : Michel et Réal (Mireille Allard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Un remerciement tout spécial au personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Louis Hébert de Québec pour tous les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Patro Roc-Amadour.