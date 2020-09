GOULET, Jacqueline Couture



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, à l'aube de ses 90 ans, est décédée, suite à une chute avec complications, madame Jacqueline Couture, fille de feu Albert Couture et de feu Albertine Jobin. Native de Saint-Augustin-de-Desmaures, elle demeura à Saint-Lambert-de-Lauzon, au Condominium de Bernières à Québec puis est retournée à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera pour une brève visite aule dimanche 20 septembre 2020 de 13 h 30 à 15 h 30.Elle fut l'épouse de feu Achille Goulet. Elle laisse dans le deuil son fils Denis (Francine), ses filles Lise et Diane et ses petits-enfants : Allan (Valérie Robichaud), Clint et Leyla (Philippe Cossette) Theunissen. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Madeleine (Michel Lescault), ses belles-sœurs Jacqueline Couture (feu François-Marie) et Rita Gélinas (feu Élisée Goulet) et ses neveux et nièces des familles Couture et Goulet. Elle est allée rejoindre son époux (feu Achille Goulet), ses frères Jean-Guy (feu Suzelle Lacerte) et François-Marie ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères (et conjointes / conjoints) de la famille Goulet soit, Joseph, Léopold, Élisée, Roland, Fernand, Liliane, Jeanne-Mance et Adélard. Elle fut une épouse très impliquée dans l'entreprise de son mari, une mère moderne et avant-gardiste et une grand-mère aimante et exceptionnelle pour ses petits-enfants. Pars en paix, maman, nous serons tes enfants aimants, pour toujours. La famille tient à remercier chaudement le personnel de la Résidence des Jardins du Haut St-Laurent de St-Augustin-de-Desmaures pour les soins assidus, courtois et empreints de joie et d'humanisme des différents personnels. Maman a été accompagnée dans le maintien de son autonomie par une équipe qui a offert un excellent suivi à distance. Notre reconnaissance demeurera ancrée pour longtemps. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'Université Laval - Recherche sur l'épilepsie Camélia-LeBlanc (4459), Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l'Université, local 3402, Québec (Québec), G1V 0A6, tél. : 418 656-3292