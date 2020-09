PICARD, Marcel



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 8 septembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Marcel Picard, époux de dame Hélène Boutet, fils de feu dame Marie-Anna Bédard et de feu monsieur Roméo Picard. Il demeurait à Wendake. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h etLes cendres seront déposées au cimetière de Wendake, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse, Hélène Boutet, ses enfants: Didier Picard (Emilie Trudel), Amélie Picard (Martin Larose); ses petits-enfants: Gabrielle et Charles Picard, Marguerite Beaudoin; son frère: Benoit Picard (feu Louise Frigault), ses beaux-frères et belles-sœurs: Louise Boutet (Alain Turcotte), Marie Boutet (feu Jean-Marie Fissette), Denis Boutet (Lyne Montminy), Martin Boutet; ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis. Un sincère remerciement au personnel de l'urgence et du service de pneumologie du 6e étage de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Résidence Marcel Sioui, 70, rue de l'Ours, Wendake (Québec), G0A 4V0, tél. : 418 843-8004, téléc: 418 843-8890.