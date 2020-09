Herman White



Entouré de l'amour des siens, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mars 2020, est décédé, à l'âge de 74 ans, monsieur Herman White, époux de madame Nicole Cantin. Il était le fils de feu madame Yvette Blais et de feu monsieur William White.Originaire de St-Romuald, il laisse dans le deuil, son épouse ainsi que sa fille Audrey et son fils Jason (Isabelle Mauger), ses petits-enfants: William, Keiya-Rose, Oliver et Livia; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cantin: Inette (feu André Carrier), feu André (Jacqueline Cadoret), feu Clément (Evelyne Royer), Bernard (Lily Gagnon), feu Mario; ses neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux amis, ainsi que ses frères et sœurs de cœur, les enfants de feu Doris Samson et de feu Gustave Roberge.La famille tient à témoigner toute sa reconnaissance au personnel du Centre de Recherche Intégré en Cancérologie (CRIC) de Lévis, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis pour leur support et les bons soins prodigués, et désirons souligner l'aspect humain des Dr Michel Tremblay et Dr Christophe Hamel.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Section des soins palliatifs, 143 rue Wolfe, Lévis, G6V3Z1 ou au Centre de Recherche Intégré en Cancérologie (CRIC), 101, rue du Mont-Marie, Lévis, G6V 8Y9.À titre de courtier d'assurance, toujours actif jusqu'à sa récente maladie, Herman tenait à remercier sa distinguée clientèle. Il a laissé les mots suivants avant son départ:" Je me dois de remercier du fond du cœur toute ma fidèle clientèle au cours de ces 55 années de courtage d'assurance. Le mot client s'est changé pour celui d'amis ", lesquels m'ont fait une très grande confiance. Ces liens d'amitié que nous avons développés ont été pour moi une source intarissable de bonheur. Je vous en remercie infiniment. Herman "La famille vous acceuillera au:vendredi le 18 septembre 2020 de 19 h à 22 h ainsi queà compter de 12 h.