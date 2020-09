MAROTTE, abbé Paul-Eugène



C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de l'abbé Paul- Eugène Marotte survenu dans la nuit du 4 au 5 avril 2020 à Lévis, à l'âge de 94 ans; M. l'abbé Marotte, était incardiné au diocèse de Chicoutimi. Originaire de Saint-Antoine de Bienville à Lévis, il était le fils de dame Antoinette Jolin et de M. Lévis Marotte. Il a été de nombreuses années dans la Communauté des Frères Maristes (1946-1971), endroit où il a enseigné tout en poursuivant ses études en sciences religieuses à l'Université d'Ottawa, puis en théologie et en droit canonique à Rome, aux Universités Grégorienne et du Latran. Nous le retrouvons par la suite comme directeur-adjoint du Centre diocésain de la Pastorale des vocations, à Larouche, comme frère mariste de 1969 à juillet 1971, puis comme prêtre du 17 juillet 1971 à octobre 1974, puisqu'il a été ordonné prêtre le 17 juillet 1971, à l'église St-Gérard-Majella de Larouche, par Mgr Marius Paré. Il a été curé de la paroisse St-Gérard-Majella, Larouche (1973-1974), de Ste-Thérèse d'Avila, Dolbeau (1974-1982), de St-François-d'Assise, Petit-Saguenay et St-Isidore de Sagard (1982-1986), puis de St-Alexis, La Baie (1986-1987). Il est nommé vicaire épiscopal pour les membres des Communautés religieuses et des Instituts séculiers (1989-1990) et conseiller spirituel à la Source d'eau vive de Roberval (1991-1997), tout en collaborant à de nombreux groupes et comités au diocèse de Chicoutimi. Depuis sa retraite, il a collaboré au ministère en paroisse à Lévis, jusqu'à la toute fin. Pendant de nombreuses années l'abbé Marotte a été un prêtre-collaborateur profondément engagé dans la grande paroisse de St- Joseph de Lévis à travers un ministère varié et toujours accompli avec joie, solidarité et sens du service pastoral.On se souviendra de lui comme un pasteur dévoué et présent, accueillant, soucieux de la vérité et disponible en tout temps. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Pierre Marotte (Francine Bourgault), Odette Marotte (feu Jean-Guy Beaulieu), Jocelyne Chouinard (feu Luc Dufour), Rolande Chouinard (Denis Turgeon); ainsi que ses frères et sœurs décédés : Arthur, Louise, Raymond, Michel, Huguette, Rodrigue, Gaston, Hélène et Jean-Yves. Il laisse également dans le deuil ses cousins et cousines, ses nombreux neveux et nièces ainsi que ses confrères de la résidence Déziel et les autres résidents laïcs.Pour la raison de la Covid-19, l'abbé Marotte a déjà été inhumé au cimetière paroissial.