MARTEL, Louis-Philippe



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 6 septembre 2020, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé monsieur Louis- Philippe Martel, époux de madame Yvette Durand, fils de feu madame Antoinette Couture et de feu monsieur Joseph Martel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette à une date ultérieure. Outre son épouse madame Yvette Durand, il laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Paul Bélanger), François (Agathe Croteau), Louise et Marie-Josée (Claude Robitaille); ses petits-enfants: Sarah et Chloé Bélanger-Martel, Émilie Pineau et Charles-Étienne Martel, Loïck Martel-Magnan, Félix et Alexandra Robitaille ainsi que ses 2 arrière-petits-fils: Antoine Normandeau et Jack Bélanger-Martel-Smith; ses frères et sœurs: Marguerite, Jeannette et Pierre (Colette Mangin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel: Madeleine Noël, Madeleine Chrétien, Hélène Ruelland. De la famille Durand: Fernande, Roland (Yvette Chabot), Émilienne Michaud et Yvette Gingras; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines des familles Couture, Martel et Durand et plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.