ALLAIRE, Abbé Benoit



À la Résidence Cardinal-Vachon, Québec, le 4 septembre 2020, est décédé monsieur l'abbé Benoit Allaire à l'âge de 97 ans et 11 mois. Née à St-Cajetan d'Armagh, le 28 octobre 1922, il était le fils de feu dame Alice Nadeau et de feu monsieur Jean-Baptiste Allaire. Il demeurait à Québec. Ordonné prêtre le 3 juin 1950, l'abbé Allaire devient vicaire à la paroisse de Saint-Magloire. En 1956, il est nommé vicaire à la paroisse de Saint-Pierre-aux-Liens de Charlesbourg. Il est successivement vicaire aux paroisses de Sainte-Claire d'Assise (1960) et de Notre-Dame-de-Foy (1962). Il deviendra Aumônier à la C.S.R. Tilly à l'école des filles en 1966 avant de devenir curé de la paroisse de Saint-Laurent, Ile d'Orléans de 1973 à 1985. À cette date, il devient curé à Sainte-Geneviève jusqu'en 1991. À partir de sa prise de retraite, il accomplira du ministère à titre de collaborateur. Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allaire; son neveu Jacques Allaire (Sylvie Chabot) ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux amis et confrères. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, nous vous demandons de respecter les mesures de distanciation par respect et pour la santé de tout le monde. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle jeudi 17 septembre 2020 de 18 h à 21 h.Les cendres seront déposées au cimetière de St- Raphaël à une date ultérieure. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Cardinal-Vachon pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église ou par des offrandes de messes. Les funérailles sont sous la direction de