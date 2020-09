RIOUX, Alice Mimeault



À la Résidence Côté Jardins, le 2 septembre 2020, à l'âge de 108 ans, est décédée dame Alice Mimeault, épouse de feu monsieur Armand Rioux, fille de feu monsieur Antoine Mimeault et de feu dame Clara Fournier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera auLe mardi 15 septembre 2020 de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Colette (feu Rosaire Michaud), Lise (Raymond Rousseau), feu Claire (Gilles Gagné), Gilles (feu Huguette Larrivée), Ghislain (Françoise Giguère) et feu Ginette (Jean-Yves Baril); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-enfant ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur dévouement, l'écoute et l'empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca.