75 spectacles adaptés à la pandémie

Malgré la pandémie, Louis-José Houde, Cathy Gauthier, Michel Barrette, 2Frères, Dumas et Guylaine Tanguay ont tous prévu de prendre la route cet automne pour divertir le public dans des salles à la grandeur du Québec. Voici 75 spectacles, en humour, en musique, en théâtre et en musique classique, qui seront présentés dans les prochains mois, avec distanciation et un maximum de 250 personnes.

Le Journal a dressé une liste de 75 spectacles, qui sont proposés pour cet automne dans le respect des mesures sanitaires imposées par la Santé publique en raison de la COVID-19. Ces spectacles étaient toujours en vente au moment d’écrire ces lignes. Le contexte de la pandémie évoluant rapidement, avec une possible deuxième vague, il se peut toutefois que des changements surviennent dans les prochaines semaines. Veuillez confirmer auprès de votre salle de spectacles la tenue d’une représentation.

Septembre

HUMOUR

Cathy Gauthier

Photo d'archives, Agence QMI

L’humoriste sera en rodage de son quatrième one-woman-show, cet automne. Elle visitera près d’une vingtaine de villes au cours des prochaines semaines, dont Trois-Rivières (12 septembre), Victoriaville (19 septembre), Longueuil (2 octobre), Brossard (9 octobre) et Québec (21 octobre).

Sam Breton

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Sam Breton venait tout juste de lancer son premier spectacle solo, Au pic pis à pelle, quand la pandémie a frappé. Loin de se tourner les pouces, l’humoriste a décidé de proposer un « spectacle éphémère » cet automne, simplement intitulé Pas son vrai show. Il sera notamment au Lion d’Or de Montréal (12 et 15 septembre) et au Théâtre du Petit Champlain, à Québec (24 et 25 septembre, ainsi que les 9 et 10 octobre).

Michel Barrette

Photo d'archives, Daniel Mallard

Le conteur par excellence avait prévu commencer son ultime tournée, cette année. Pandémie oblige, il a reporté ses adieux à plus tard, proposant au public un « spectacle COVID-19 », baptisé Sans masque. Il sera à l’Étoile Banque Nationale, à Brossard, les 12 et 18 septembre. Il jouera aussi à la Salle Albert--Rousseau, à Québec, le 26 octobre.

Virginie Fortin

Photo d'archives, Agence QMI

Virginie Fortin reprend la route pour poursuivre la tournée de son premier one-woman-show, Du bruit dans le cosmos. Elle sera sur la Côte-Nord dans les prochains jours (Port-Cartier et Sept-Îles) avant de passer par Saint-Eustache.

Louis-José Houde

Photo courtoisie, André Beaupré

L’initiative du Groupe Phaneuf, Le projet parallèle, permet à plusieurs humoristes de jouer devant des publics avec distanciation depuis déjà plusieurs semaines. L’un des habitués de cette « formule pandémique », Louis-José Houde, sera notamment au Lion d’Or (19 septembre), au Vieux Clocher de Magog (25 septembre) et au Théâtre du Petit Champlain de Québec (26-27 septembre). Simon Gouache, Maude Landry, Patrick Groulx et François Bellefeuille sont parmi ceux qui participent au Projet parallèle.

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Photo d'archives, Agence QMI

La première proposition comique de Philippe-Audrey, Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour, se promènera un peu partout au Québec cet automne. Parmi les dates, on note le 17 septembre (Espace RONA, Saint-Hyacinthe), le 2 octobre (Cinquième salle de la Place des Arts) et le 28 octobre (Maison des arts, Drummondville).

Guillaume Pineault

Photo courtoisie, André Beaupré

L’humoriste promènera sa tournée Détour dans plusieurs villes du Québec, cet automne. Il sera notamment au Théâtre du Petit Champlain (12, 18 et 29 septembre) et au Lion d’Or de Montréal (22 octobre).

Les Denis Drolet

Photo courtoisie, ComediHa!

Puisqu’ils ont dû mettre fin abruptement à leur tournée En attendant le beau temps, du fait de la COVID-19, les deux comiques ont décidé de prolonger ce spectacle avec quelques nouveaux numéros. Intitulé Quossé qu’on ferait pas ?, le spectacle sera notamment joué à Drummondville (19 septembre), Saint-Eustache (8 octobre) et Sherbrooke (29 octobre).

Maude Landry

Photo courtoisie

L’humoriste fera le rodage de son premier spectacle solo cet automne. Elle visitera entre autres Coteau-du-Lac (19 septembre) et Québec (3 octobre).

Mathieu Dufour

Photo courtoisie

L’humoriste devait jouer cet été dans une salle Wilfrid-Pelletier à guichets fermés, à la Place des Arts de Montréal. La pandémie l’a contraint à reporter ses plans. Jamais à court d’idées, il a décidé d’offrir au public, le 19 septembre, trois « visites guidées » de la ville de Québec, dans un autobus rouge à deux étages.

Mario Jean

Photo Martin Alarie

Mario Jean avait lancé à l’automne 2019 son nouveau spectacle, Aller de l’avant. Même si la pandémie a chamboulé son calendrier, il a pu remodeler sa proposition pour continuer de jouer cet automne. Il sera notamment à Saguenay (22 septembre), Joliette (6 octobre) et Sherbrooke (27 novembre).

Mathieu Cyr

Photo d'archives, Simon Clark

L’humoriste a reporté à 2021 la majorité des dates de sa tournée Chaînon manquant. Il jouera toutefois dans quelques salles cet automne, dont Granby (23 septembre), Laval (9 octobre) et Maskinongé (24 octobre).

Mélanie Couture

Photo courtoisie, Éric Myre

Comme plusieurs de ses collègues, Mélanie Couture a reporté à 2021 certaines des dates de sa tournée Pure couture. Mais elle pourra tout de même se produire dans quelques villes, au cours des prochaines semaines, entre autres à Brossard (24 septembre), à Saint-Eustache (6 octobre), et à Sherbrooke (5 novembre).

Jean-François Mercier

Photo courtoisie, Z

C’est un spectacle « best-of » que l’humoriste a choisi de présenter cet automne, dans une formule avec distanciation. Intitulé Une petite vite, en cachette, avec un Gros cave subtil, sensible et touchant, le spectacle passera notamment par Saint-Hyacinthe (25 septembre), Brossard (3 octobre), Sainte-Marie-de-Beauce (9 octobre), Thetford Mines (10 octobre), Québec (20 octobre).

Martin Petit

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Après avoir reporté à l’an prochain la tournée de son spectacle Pyroman, Martin Petit a travaillé sur une version numérique de son festival, le Grand Montréal Comique. Il y a quelques jours, l’organisation a annoncé qu’une édition virtuelle du GMC se tiendrait du 21 au 27 septembre. Parmi les humoristes à y participer, on compte Claude Meunier, Patrick Groulx, Sam Breton, Korine Côté et Anaïs Favron.

Lise Dion

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Distanciation oblige, Lise Dion a dû reporter à 2021 sa tournée de Chu rendue là. Mais l’humoriste ne sera pas inactive cet automne puisqu’elle prendra part à l’édition spéciale du Festival Juste pour rire le 5 octobre, avec un clin d’œil aux 25 ans de son célèbre numéro du point G. Eddy King, Phil Roy, Jean-Sébastien Girard, Neev et Rosalie Vaillancourt sont parmi les humoristes qui participeront au festival JPR, du 29 septembre au 10 octobre.

Alex Roy

Photo courtoisie

L’humoriste qui s’est fait remarquer dans quelques galas Juste pour rire ces dernières années fera le rodage de son premier one-man-show, Des choses qui arrivent, cet automne. Il sera à Saint-Eustache, le 30 septembre, et au Théâtre du Petit Champlain, le 14 octobre.

Septembre

MUSIQUE

Patrick Watson

Photo d'archives, Ben Pelosse

Même s’il a dû annuler son édition 2020, le Festif de Baie-Saint-Paul a eu l’idée de proposer « le plus petit festival de 2020 » : La petite affaire. Ayant débuté le 4 septembre, le petit événement se terminera demain avec les passages notamment de Patrick Watson et des Cowboys Fringants. Ceux-ci joueront devant des publics réduits de 50 à 75 personnes. Les endroits précis des concerts ne seront dévoilés aux spectateurs que quelques heures avant leur tenue.

Martin Fontain

Photo d'archives, Andréanne Lemire

Le chanteur reconnu pour ses spectacles sur Elvis Presley proposera deux séries de concerts dans son théâtre, Le Memphis, à Trois-Rivières. Jusqu’au 31 octobre, il y interprète Sur la route de Memphis via Vegas. Et du 6 novembre au 19 décembre, ce sera le Martin Fontaine Party.

Kaïn

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

La bande de Steve Veilleux réintégrera la formule ciné-parc, ce soir, au Festival Rock Fest de Saint-Pierre-Baptiste. Le 30 octobre (au Zénith de Saint-Eustache) et le 4 novembre (au Lion d’Or de Montréal), la formation jouera en salle avec distanciation.

2Frères

Photo d'archives, Pascal Huot

Les frères Érik et Sonny Caouette ont imaginé un concept épuré, cet automne, qui cadre avec les nouvelles mesures sanitaires. Les deux musiciens proposeront leur spectacle Déplogué à Magog (12 septembre), Drummondville (25 septembre) et Chertsey (3 octobre).

Catherine Major

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Voilà un concept original qui intriguera les mélomanes. La compagnie montréalaise Sérénité Sonore propose cet automne des « concerts au loft suspendu ». Vingt-cinq spectateurs peuvent assister aux représentations, assis dans des « hamacs-cocons ». Catherine Major sera la première artiste à y jouer, ce soir. Salomé Leclerc (3 octobre) et Marie-Pierre Arthur (21 novembre) sont aussi confirmées.

Matt Holubowski

Photo d'archives, Agence QMI

La compagnie de disques Audiogram et la station de radio CISM se sont associées pour proposer ce mois-ci une série d’événements au Village au Pied-du-Courant, baptisés La plage musicale. Matt Holubowski y jouera le 30 septembre. Bon Enfant (16 septembre) et Naya Ali (23 septembre) sont parmi les autres artistes qui s’y produiront.

Fred Pellerin

Photo d'archives, Ben Pelosse

Le conteur de Saint-Élie-de-Caxton participera à un spectacle en compagnie d’une dizaine d’artistes de la Mauricie, le 17 septembre à l’Amphithéâtre Québecor de la Cité de l’énergie, à Shawinigan. Intitulée À pleines voiles, la soirée mettra notamment en vedette Rémi-Pierre Paquin, Steve Hill, Cindy Bédard et Valérie Milot.

Le spectacle sera retransmis gratuitement le 24 septembre sur facebook.com/citedelenergie.

Roch Voisine

C’est la tournée Roch acoustic que le chanteur proposera tout l’automne. Il sera notamment à Trois-Rivières (12 septembre) et Magog (18-19 septembre).

Louis-Jean Cormier

Photo courtoisie, Maude Chauvin

Quelques semaines après un excellent spectacle virtuel sur la plateforme Yoop, Louis-Jean Cormier jouera en chair et en os devant un public, le 18 septembre à l’Impérial Bell. Cette prestation fera partie du petit festival FEQXP mis sur pied par le Festival d’été de Québec. Milk & Bone et Matt Holubowski (17 septembre), FouKi (18 septembre), Bleu Jeans Bleu et Les Louanges (19 septembre) y participeront aussi.

DeadMau5

Photo d'archives, AFP

Le populaire DJ canadien jouera en personne au ciné-parc Royalmount, à Mont-Royal, les 18 et 19 septembre. Voilà une petite consolation pour ceux qui espéraient le voir cet été au festival ÎleSoniq, qui a bien sûr été annulé en raison de la pandémie.

Antoine Corriveau

Photo courtoisie, LePetitRusse

L’auteur-compositeur sera l’un des artistes qui prendront part à la petite édition de Pop Montréal, du 24 au 27 septembre. Plutôt impressionnante, la programmation comprendra entre autres Flore Laurentienne, Plants & Animals, Jonathan Personne, Socalled, Land of Talk, Lido Pimienta et Backxwash.

Guylaine Tanguay

Photo d'archives, Chantal Poirier

La populaire chanteuse country jouera quelques fois son spectacle Thérapie country, cet automne. Elle sera notamment au Vieux Clocher de Magog, le 26 septembre.

Geneviève Jodoin

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

La gagnante de la septième édition de La Voix donnera plusieurs spectacles à l’automne, qui présenteront les compositions de son album J’ai toujours su. Elle jouera notamment à Saint-Irénée (26 septembre), Joliette (9 octobre), Québec (13 novembre) et Sherbrooke (19 novembre).

ILAM

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

C’est une édition « locale » que proposera le Festival Nuits d’Afrique, du 27 septembre au 31 octobre. Parmi les 25 concerts proposés, il y aura ceux d’ILAM (3 octobre), Gypsy Kumbia Orchestra (17 octobre) et Afrodizz (28 octobre).

Jessy Benjamin

Photo courtoisie

La 24e édition des Francouvertes a été arrêtée brusquement en mars, avec la pandémie. Six mois plus tard, le concours reprendra avec les préliminaires du 28 au 30 septembre et du 12 au 14 octobre, au Lion d’Or de Montréal (et sur le web, sur lepointdevente.com). Parmi les participants, Jessy Benjamin (découvert à Mixmania en 2002) était en troisième place du palmarès lorsque le concours s’est arrêté.

Dumas

Photo courtoisie, Jimmi Francoeur

L’auteur-compositeur jouera intégralement son album marquant de 2003, Le cours des jours, qui a récemment fait l’objet d’une sortie en vinyle. La mini-tournée commencera à Montréal (La Tulipe), du 30 septembre au 3 octobre. Il visitera aussi Sherbrooke, Québec et Saint-Eustache.

MUSIQUE CLASSIQUE

Charles Richard-Hamelin

Photo Wojciech Grzedzinski

Charles Richard-Hamelin attaquera le Concerto pour piano numéro 4 et la Sonate pour violon et piano numéro 7 du compositeur allemand Beethoven.

Aujourd’hui, 14 h 30, à la Maison symphonique.

Les poèmes amoureux de Mozart et Beethoven

Photo d'archives, Pascal Huot

Sous la direction du chef invité Bernard Labadie, l’OSM interprétera la symphonie Haffner de Mozart et le Concerto pour violon en ré majeur de Beethoven.

Ce soir, 20 h, à la Maison symphonique.

James Ehnes joue Bach

Le virtuose canadien se produira au Festival de Lanaudière pour la première fois depuis 2013. Le 20 septembre, à la Cathédrale de Joliette, il se plongera dans le répertoire de Bach. Du 18 au 27 septembre, le Festival de Lanaudière proposera notamment des concerts avec l’Orchestre Métropolitain, l’OSM et les Violons du Roy.

Le Chant de la Terre

Photo d'archives, Simon Clark

Le ténor Frédéric Antoun et la mezzo-soprano Michèle Losier chanteront Le Chant de la terre, une œuvre écrite par Gustav Mahler au moment où il traversait une période difficile.

Le 20 septembre, à la Maison symphonique.

Sur les traces du bourgeois gentilhomme

La chef finlandaise Susanna Mälkki dirigera l’OSM dans ce concert où la suite Le Bourgeois gentilhomme, de Richard Strauss, sera le plat de résistance.

Le 30 septembre, à la Maison symphonique.

THÉÂTRE

Je suis mixte

Photo d'archives, Dominick Gravel

Comédie dramatique de Mathieu Quesnel, Je suis mixte aborde les remises en question entre un neveu, joué par Benoit Mauffette, et un oncle, interprété par Yves Jacques.

Jusqu’au 26 septembre, à La Licorne, Montréal. Et à partir du 1er octobre au Théâtre Périscope de Québec.

Zebrina, Une pièce à conviction

Photo courtoisie

Le cinéaste François Girard signe la mise en scène de ce spectacle solo interprété par Emmanuel Schwartz et qui raconte l’histoire d’un bibliothécaire qui raconte l’histoire d’un livre emprunté il y a 133 ans.

Jusqu’au 24 septembre, au Théâtre du Nouveau Monde, Montréal.

Toutes les choses parfaites

François-Simon Poirier livre le texte de Duncan Macmillan qui s’intéresse à toutes les choses qui méritent d’être vécues.

Jusqu’au 27 septembre, chez Duceppe, Montréal.

King Dave

Photo courtoisie

Anglesh Major reprend le rôle créé par Alexandre Goyette dans une adaptation qui témoigne des réalités d’aujourd’hui.

Dès le 29 septembre, chez Duceppe, Montréal.

Adieu monsieur Haffmann

La pièce mise en scène par Denise Filiatrault, qui met en vedette Ariel Ifergan, raconte l’histoire d’un bijoutier juif qui tente de sauver sa peau durant l’Occupation allemande en France.

Dès le 29 septembre, au Théâtre du Rideau Vert, Montréal.

La Sagouine

Photo Nicola-Frank Vachon

Lorraine Côté se glissera dans la peau du célèbre personnage créé par Antonine Maillet pour souligner le 50e anniversaire de la pièce et aussi du Trident.

Dès le 22 septembre, à la Salle Octave--Crémazie, Québec.

Les muses orphelines

Ariel Charest, Natalie Fontalvo, Leïla Donabelle Kaze et Pierre-Olivier Grondin feront la lecture de cette pièce de Michel Marc Bouchard qui se déroule en 1965 à St-Ludger-de-Milot.

Le 26 septembre, La Bordée, Québec.

Octobre

HUMOUR

Laurent Paquin

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Après avoir présenté quelques numéros virtuels au printemps, Laurent Paquin a investi les salles au cours des dernières semaines avec une nouvelle proposition : Laurent et ses amis sur la route... Chaque soir, le comique est accompagné de nouveaux amis humoristes. Une douzaine de dates sont confirmées pour l’automne, dont les 2 et 3 octobre à la salle Albert-Rousseau de Québec.

Rachid Badouri

Photo d'archives, Simon Clark

Rachid Badouri a reporté à 2021 les dates de sa nouvelle tournée Les fleurs du tapis. Mais d’ici là, il parcourra la province avec des amis humoristes pour la soirée Rachid et sa bande. Il sera notamment à Drummondville (3 octobre), à Trois-Rivières (10 octobre) et à Gatineau (17 octobre).

Louis T

Photo Gabriel Lajournade

Tous les jeudis, dès le 1er octobre, l’humoriste retournera au Ninkasi Simple Malt de Montréal (l’ancien Petit Medley) pour y proposer L’actu à Louis T. Vingt-cinq places seront offertes chaque soir et le spectacle audio sera retransmis gratuitement sur le web.

Didier Lambert

Photo courtoisie, Félix Renaud

L’humoriste fera le rodage de son premier spectacle solo, Swell à souhait, dans quelques villes du Québec, dont Saint-Eustache (14 octobre) et Drummondville (22 octobre).

Charles Deschamps

Photo courtoisie, Emilie Lapointe

Le jeune festival d’humour bilingue Laval en rires a réussi à proposer une petite édition qui respectera les mesures sanitaires. Le 8 octobre, Charles Deschamps animera notamment un gala qui mettra en vedette Rachid Badouri, Arnaud Soly, Les Grandes Crues et François Massicotte.

Phil Roy

Photo d'archives, Simon Clark

En rodage pour son nouveau spectacle, Phil Roy passera par le Vieux Clocher de Magog (9-10 octobre et 27-28 novembre) ainsi qu’au Théâtre Petit Champlain (27-28 octobre).

Mélanie Ghanimé

Photo courtoisie, Sacha Bourque

Un an après avoir sorti son premier spectacle solo, l’humoriste a choisi de profiter de la pandémie pour tester de « nouvelles affaires » devant le public, cet automne. Elle sera notamment à La comédie de Montréal (9 octobre) et prendra aussi part à différentes soirées d’humour avec d’autres collègues.

Arnaud Soly

Photo d'archives, Agence QMI

L’humoriste devait faire la rentrée montréalaise de son spectacle Stand-up en avril dernier. Mais la COVID-19 a tout chamboulé. Cet automne, Arnaud Soly reprendra la route pour continuer le rodage de ce premier one-man-show. Il jouera entre autres à Thetford Mines (3 octobre), à Drummondville (15 octobre) et à Magog (17 octobre).

Rosalie Vaillancourt

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Sa tournée Enfant roi pourra se promener dans quelques villes cet automne. Elle sera entre autres à Rimouski (26 octobre), à Amqui (27 octobre) et à Baie-Comeau (30 octobre).

Dominic et Martin

Photo d'archives, Daniel Mallard

Le duo fera quelques dates de sa tournée Juste Dominic & Martin, dont le 17 septembre à Trois-Rivières. Le 27 octobre, à la salle Albert-Rousseau de Québec, les deux comiques proposeront un spectacle « best-of » avec Délires d’anthologie.

MUSIQUE

Marc Hervieux

Photo d'archives, Agence QMI

Le ténor continuera de promener cet automne son spectacle piano-voix Nos chansons. Il sera à Magog (3 octobre) et Québec (7-8 octobre).

Natasha Kanapé

Photo d'archives, Agence QMI

Nui Pimuten – Je veux marcher est une performance de la poétesse--slameuse, auteure et comédienne innue Natasha Kanapé. Dans cette soirée, elle propose poésie, chants et musique. Elle sera notamment à Baie-Comeau (7 octobre) et Sorel (29 octobre).

Marie-Élaine Thibert

Photo d'archives, Agence QMI

L’animatrice Monique Giroux a imaginé une série de soirées inédites, intitulée Carte blanche colorée par..., et qui rendent hommage à la chanson et à la musique québécoises. Le 10 octobre, à la Cinquième salle de la Place des Arts, ce sera la soirée de Marie-Élaine Thibert.

Voïvod

Photo courtoisie, Ronald McGregor

Les 16 et 17 octobre, le quatuor métal sera le premier groupe à se produire dans la salle principale du Capitole de Québec depuis le début de la crise sanitaire. Le spectacle sera donné devant 250 spectateurs en distanciation.

Clémence DesRochers

Photo d'archives, Ben Pelosse

L’artiste de 86 ans, qui se fait très rare aujourd’hui sur les scènes, prendra part, le 22 octobre à Longueuil, à la première des quatre soirées de la nouvelle série L’histoire de mes chansons. Dans ces rencontres, animées par Monique Giroux, les invités raconteront leurs œuvres musicales. Des chanteurs viendront aussi interpréter quelques-unes de leurs chansons marquantes. Avec Jean-Pierre Ferland (23 octobre), Stéphane Venne (24 octobre) et Yvon Deschamps (25 octobre).

THÉÂTRE

De ta force de vivre

Marie-Ève Perron aborde avec humour, dérision et corrosion, dans cette autofiction, le rapport que nous entretenons avec la mort.

À partir du 6 octobre, à La Licorne, Montréal.

Pierre et le loup

Photo courtoisie, Yves Renaud

L’Orchestre Métropolitain, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, fera revivre ce grand conte musical avec Benoît Brière, Jean-François Casabonne, Sophie Desmarais, Fayolle Jean, Benoît McGinnis et Victor Andres Telles Turgeon.

Le 8 octobre, au Théâtre du Nouveau Monde.

Le Loup

Un homme, joué par Luc Senay, s’adresse à sa conjointe, interprétée par Maude Guérin. Il fait le point sur sa vie avant que la maladie emporte son esprit.

Dès le 20 octobre, chez Duceppe, Montréal.

Le Petit Prince

Photo d'archives, Agence QMI

Le TNM présente une deuxième aventure qui mélange théâtre et musique avec l’Orchestre Métropolitain, dans cette adaptation de la célèbre œuvre de Saint-Exupéry, dans une mise en scène de Sophie Cadieux. Avec Benoît Brière, Jean-François Casabonne et Sophie Desmarais.

À partir du 23 octobre, au Théâtre du Nouveau Monde, Montréal.

Le gars de Québec

Cette pièce, avec 11 comédiens sur les planches, est une adaptation du texte de Michel Tremblay, qui est une satire de la corruption politique, du magouillage, des pots-de-vin et des enveloppes brunes.

À partir du 27 octobre à La Bordée, Québec.

MUSIQUE CLASSIQUE

Les planètes de Holst

L’OSM voyagera dans l’espace avec cette œuvre célèbre de Gustav Holst, grand classique de la littérature symphonique, sous la direction de la chef finlandaise Susanna Mälkki.

Le 1er octobre, à la Maison symphonique, Montréal.

Louis Lortie et les Sonates de Beethoven

Louis Lortie poursuit son exploration des 32 sonates pour piano de Beethoven dans une série de sept prestations qui s’échelonneront du 14 octobre au 15 novembre.

Les 14, 16, 18 octobre et les 9, 11, 13 et 15 novembre, à la Salle Bourgie du Musée des Beaux-arts de Montréal.

Le Requiem de Fauré

Le baryton Philippe Sly, la soprano Suzanne Taffot, un ténor qui n’est pas encore connu et un chœur de chanteurs livreront les œuvres The Chariot Jubilee, de Nathaniel Dett, et le Requiem de Gabriel Fauré.

Le 16 octobre, à la Maison symphonique, Montréal.

Novembre

HUMOUR

Les Grandes Crues

Alors qu’elles ont dû reporter la grande partie des dates de leur tournée, Su’l gros vin, Ève Côté et Marie-Lyne Joncas pourront jouer au Vieux Clocher de Magog, les 13 et 14 novembre, tout en respectant les mesures sanitaires et le maximum de 250 spectateurs.

MUSIQUE

La Fanfare Pourpour

Photo courtoisie

Les 9 et 10 novembre, le Cabaret Lion d’Or présentera Les nacelles de Pourpour--- au cœur du lion. Cet événement, qui fera partie de la 34e édition de Coup de cœur francophone, proposera un parcours immersif mené par la Fanfare Pourpour avec trois groupes de dix spectateurs.

Éli Rose

Photo courtoisie

Chanteuse pop qui connaissait un très beau début de carrière avec son premier album, Éli Rose s’est fait freiner son élan par la COVID. Même si sa tournée a été reportée à l’an prochain, elle devrait pouvoir présenter un spectacle en personne, le 13 novembre à l’Astral de Montréal.

Vincent Vallières

Photo d'archives, Chantal Poirier

C’est une tournée en solo que l’auteur-compositeur avait prévue cette année, avant même l’arrivée de la pandémie. Il lui donnera le coup d’envoi dans son Estrie chérie, les 13 et 14 novembre, à la bibliothèque publique d’Asbestos.

THÉÂTRE

L’Avalée des avalés

Benoît Landry, Sarah Laurendeau et Louise Marleau feront revivre sur scène le roman culte de Réjean Ducharme dans une mise en scène de Lorraine Pintal.

À partir du 17 novembre, au Théâtre du Nouveau Monde, Montréal.

Décembre

HUMOUR

André-Philippe Gagnon

Photo d'archives, Agence QMI

L’imitateur devait lancer sa nouvelle tournée, Je suis André-Philippe, cette année. Mais face à l’incertitude de la pandémie, il a reporté tous ses spectacles à l’an prochain. Du 2 au 23 décembre toutefois, il proposera un spectacle remodelé pour la période des Fêtes, au Capitole de Québec.

THÉÂTRE

La Meute

Photo courtoisie

Ce texte de Catherine-Anne Toupin, dans lequel elle tient la vedette, s’amène chez Duceppe deux ans après avoir été présenté à guichets fermés à La Licorne. Une pièce qui braque la lumière sur la cyberintimidation et la brutalité sexiste.