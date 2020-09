HUPPÉ, Gaston



À Québec (Unité de soins palliatifs Foyer de Charlesbourg), le 3 septembre 2020, est décédé paisiblement et en sérénité Monsieur Gaston Huppé, 88 ans, résident aux Jardins de la Noblesse, boul. de l'Atrium à Québec. Il était le fils de feu Madame Eva Guay et feu Monsieur Wilfrid Huppé.Époux en premières noces de feu Madame Fabienne Vaillancourt, il laisse dans le deuil ses deux enfants François et Lily-Anne (feu Serge Bergeron), ainsi que son épouse Madame Gilberte Caron. Il était le frère de feu Françoise. Sont aussi endeuillés par son décès, ses beaux-frères et belles-sœurs, Madame Rachel Vaillancourt (feu Robert Beaulieu), Monsieur René Vaillancourt (Madame Laurence Martel), Madame Jeannine Caron (Monsieur Georges Chamard), Madame Gemma Caron (feu Monsieur Paul-Henri Castonguay), Madame Aline Caron (Monsieur Louis-Georges Bélanger), son grand ami Monsieur Paul-Henri Gagnon (Madame Madeleine Berger) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera en toute intimité au cimetière St-Charles.Un merci très spécial est adressé à tout le personnel soignant de l'unité de soins palliatifs pour la qualité de leurs interventions auprès de Gaston durant son séjour.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer par voie électronique au www.cancer.ca ou à l'adresse suivante: 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666 ou à la Fondation pour les Aînés et l'innovation sociale (FAIS), Centre d'hébergement Charlesbourg par voie électronique au www.fondationfais.org ou à l'adresse suivante : 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec, G1N 2W1, téléphone : 418 691-0766. Des formulaires seront disponibles sur place.