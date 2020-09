RUEL, Ginette



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 28 août 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Ginette Ruel, épouse de feu monsieur Raynald Leclerc, fille de feu Jean-Baptiste Ruel et de feu Pierrette Côté. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Mélanie Leclerc et Karine Leclerc, son frère Réjean Ruel (Lina Lantagne); ses beaux-frères et belles-sœurs: Diane Leclerc (Alain Anctil), feu Jocelyn Leclerc, Yves Leclerc (Manon Beaulieu) et Josée Leclerc (Jean-Pierre Anctil); ses neveux et nièces: Pascal Ruel, Dominique Ruel (Véronique Perreault), Mary-Kate Ruel, Ken Ruel (Laurie-Ève Carette), Laurent Ruel, Éric Rochefort (Francine Veilleux), Vicky Rochefort (Jean-Michel Mercier) et Jérôme Thomas; ainsi que ses cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Ses filles tiennent à souligner l'importance de ses précieux amis. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'IUCPQ, plus particulièrement Dr Frederick Jacques, Dr Pierre-Alexis Lépine et Dre Joëlle Morin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.