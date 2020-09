ST-HILAIRE, Dr Gilles



À l'IUCPQ, le 18 avril 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé Dr Gilles St-Hilaire, époux de dame Nicole Fontaine, fils de feu dame Gracia Morissette et de feu monsieur Arthur St-Hilaire. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Nicole Fontaine; ses filles: Julie (Daniel Petit) et Chantal; ses frères et sœurs: Nicole (Gérard Therrien), Claude (Ginette Tremblay), feu Gisèle (feu Michel Pelletier) et Carole; sa belle-sœur: Céline Fontaine (feu Émile Bergeron), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs et palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8 tél.: 418-656-4999.