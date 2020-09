O'GRADY, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 août 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Jacqueline O'Grady, épouse de monsieur Jacques Fournier, fille de feu monsieur Francis Albert O'Grady et de dame Jeannette Fortier.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques et sa mère Jeannette, ses enfants : Gerald (Susi Hess), Hélène et Diane (Jerry Jorritsma); ses petits-enfants : Gabriel Fournier (Annabelle Pelletier Legros), Jessica Fournier, Myriam Gaudreault (Pierre James Gosselin), Anick Gaudreault (Morgan Legaré), Michelle Jorritsma (Zack Steenburg) et Katrina Jorritsma; son arrière-petit-fils Eugène Fournier et ses sœurs : Betty (John Matiskella), Diane (Jean-Pierre Côté) et Kathleen (Guy Willis). Elle était la belle-sœur de la famille Fournier : feu Jean-Paul (feu Raymonde Ricard), feu Gaston (feu Margeritte Drolet), feu Charles Auguste, feu Jean-Guy (Michelle Jobin), feu Roland (feu Marthe Godbout), Robert (feu Cécile Couture), Monique (feu Gaston Veilleux), Gilberte (feu Roger Saillant), Dominique (Diane Tremblay), Yvon (Madeleine Laverdière), feu Jacqueline, feu Denise et feu Thérèse (René Berton). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC sud de Charlesbourg et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca.