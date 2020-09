LAVOIE, Sœur Berthe

(Communauté des Ursulines)



Aux Jardins d'Évangeline, le 4 septembre 2020, à l'âge de 98 ans, dont 75 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Berthe Lavoie, (St-Omer), fille de feu monsieur Philippe Lavoie et de feu dame Adèle Harvey. Elle était native de Saint-Joseph d'Alma.Outre ses sœurs de la communauté des Ursulines, elle laisse dans le deuil son frère Rémi et son épouse Norma Morin, ainsi que ses neveux et nièces et ses amis. Elle est allée rejoindre ses sœurs et ses frères déjà décédés : Cécilia, (William Harvey) ; Georges-Henri (Germaine Marcoux) ; Thérèse o.s.u (sœur Marie-de-la-Paix) ; Léopold (Albertine Albert, Fernande Bouchard) ; Rose o.s.u (sœur sainte-Adèle).Les Ursulines et la famille remercient sincèrement le personnel de l'Oasis (maison de soins des Jardins d'Évangeline) qui a accompagné Sœur Berthe avec tant d'attention et d'amour. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à l'intention de Sœur Berthe ou par des dons à " Les Œuvres Marie-Guyart ", 1358, rue Barrin, Québec, QC, G1S 2G8. Des formulaires seront disponibles à l'entrée de l'église. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.