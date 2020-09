La majorité respecte les règles

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, à Québec et à Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE : 65 %

C’est le pourcentage de Québécois qui estiment qu’il est important de toujours respecter les directives de la Santé publique concernant les rassemblements privés et publics.

Le centre de recherche CIRANO a effectué un sondage pour analyser les comportements et la perception des risques quant à la COVID-19 à la fin juillet. Un peu plus de 8 % ne jugent pas important de respecter ces consignes.

Il est intéressant de noter que ceux qui ont eu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 ont une propension plus faible à respecter les directives concernant les rassemblements. Toutefois, ceux qui connaissent des gens atteints de la COVID-19 ont tendance à mieux respecter ces consignes.

De manière générale, les hommes trouvent moins important que les femmes que les mesures de rassemblement soient toujours respectées, contrairement aux personnes ayant des facteurs de risque, comme des problèmes respiratoires ou cardiaques, un surpoids ou le cancer.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE : 513

C’est le nombre de fonctionnaires fédéraux qui ont contracté le coronavirus.

En date du 2 septembre, près de la moitié des cas signalés, soit 224, touchaient des employés en provenance du Québec. Ce nombre ne tient pas compte des Québécois qui travaillent dans la région de la capitale nationale (Ottawa et Gatineau), où on a répertorié 110 cas de coronavirus dans ce secteur. On compte aussi sept fonctionnaires qui ont été infectés à l’extérieur du Canada.

En 2019, on dénombrait environ 288 000 membres de la fonction publique fédérale, dont plus de 30 000 au Québec et plus de 121 000 dans la région de la capitale nationale.

– Sarah Daoust-Braun