Le père des entraîneurs

Jacques Martin a toujours eu un emploi dans le monde du hockey depuis la saison 1986-1987, sa première année comme entraîneur en chef avec les Blues de St. Louis. À 67 ans, Martin est maintenant le doyen des entraîneurs dans la LNH avec un nouveau poste d’adjoint chez les Rangers.

Pour illustrer sa longue carrière, soulignons que Martin a reçu sa première chance avec les Blues il y a plus de 30 ans. La saison prochaine, il sera l’un des trois adjoints de David Quinn à New York. Derrière le banc des Rangers, il retrouvera David Oliver, l’un de ses anciens joueurs avec les Sénateurs. Oliver avait brièvement joué à Ottawa en 1998-1999.

« Le milieu du coaching est tellement différent aujourd’hui, a dit Martin lors d’une généreuse entrevue téléphonique avec Le Journal de Montréal. J’ai fait mes débuts avec le “Prof” [Ronald] Caron à St. Louis. C’était mon premier emploi comme entraîneur en chef dans la LNH. J’avais 33 ans à cette époque. Avec les Blues, nous gérions l’équipe avec pratiquement juste trois personnes : le “Prof”, le directeur du recrutement et moi. Maintenant, c’est une petite armée qui dirige une équipe de la LNH. Le DG a deux ou trois adjoints, le coach a trois, quatre ou cinq adjoints, il y a des gars pour les vidéos, des gars pour les statistiques avancées... »

Sullivan comme entremetteur

Congédié par les Penguins après leur élimination au tour de qualification face au Canadien, Martin a songé à une forme de semi-retraite. Mais il n’a pas eu le temps d’y aller d’une longue réflexion. Le lendemain de son départ des Penguins, il a obtenu un premier appel d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH). Quelques jours plus tard, c’était au tour des Rangers de lui faire de l’œil.

Il n’a pas hésité trop longtemps à joindre l’aventure à New York.

« Ils m’ont approché le 23 août et nous avons finalisé le contrat la semaine suivante, a dit Martin. J’ai parlé avec David Quinn, il cherchait un homme d’expérience pour remplacer Lindy Ruff, qui a accepté le poste d’entraîneur en chef avec les Devils. »

« Mike Sullivan a probablement influencé David en plaçant de bons mots pour moi. Mike et David sont de très bons amis, ils ont déjà joué ensemble à l’Université de Boston et ils sont originaires du Massachusetts. »

L’amour du métier

À New York, Martin posera ses valises dans une neuvième ville différente de la LNH. Avant ça, il a fait des séjours à St. Louis, Chicago, Québec, Denver, Ottawa, Sunrise, Montréal et Pittsburgh. Avec les Rangers, il en sera donc à une huitième organisation différente.

« Je n’étais pas prêt à arrêter, a-t-il répliqué. J’ai encore la passion et l’amour pour ce métier. »

Pour encore combien de saisons le Franco-Ontarien s’imagine-t-il poursuivre sa carrière ?

« Encore trois saisons, a-t-il lancé en riant. J’ai signé un contrat de trois ans avec les Rangers. Je suis le plus vieux des entraîneurs de la LNH, mais ça ne me dérange pas. Rick [Bowness] est un peu plus jeune que moi. J’ai donc ce titre ! »

« L’âge, c’est juste un chiffre, a-t-il poursuivi. Je ne me sens pas vieux. Je reste dans une bonne condition physique et je m’entraîne. À travers les années, j’ai aussi appris d’un collègue comme Roger Nielson. Il avait travaillé avec moi comme adjoint à Ottawa. Il était plus vieux, mais il m’avait enseigné une chose importante. Il dégageait toujours une joie de vivre et une belle énergie. Il ne faisait pas son âge, il aimait la vie. J’ai copié son modèle. »

Un marché de hockey

Gagnant de la coupe Stanley en 2016 et 2017 avec les Penguins, Martin gardera un rôle semblable avec les « Blues Shirts ». Il s’occupera encore une fois des défenseurs et du jeu en supériorité numérique. Sur le plan personnel, il découvrira aussi la frénésie d’une ville comme New York.

« Oui, c’est spécial. J’ai déjà travaillé à Chicago et Montréal, maintenant je serai à New York. Il y a beaucoup d’histoire avec les Rangers. Je resterai près du centre d’entraînement à White Plains. Ce sera un peu plus calme. »

« On connaît la passion des partisans à Montréal, mais c’est un peu la même chose à New York. Ils hurlent encore le nom de Denis Potvin, même s’il ne joue plus pour les Islanders depuis de nombreuses années. Un marché exigeant, mais agréable. Ça ressemble à Montréal. Les gens ont le hockey à cœur et ils veulent des résultats. »

Vivre avec les congédiements

« Je pensais finir ma carrière avec les Penguins, mais il y a des choses qu’on ne contrôle pas. J’aurai la chance de relever un beau défi à New York. »

Jacques Martin a encore une fois expérimenté le sentiment d’un congédiement.

À la recherche d’un électrochoc, Jim Rutherford a congédié trois adjoints, cinq jours après l’élimination en quatre matchs (trois de cinq) face au Tricolore lors du tour de qualification.

Le DG des Penguins a coupé les ponts avec Martin, Sergeï Gonchar et Mark Recchi.

« Je ne dirais pas que ça fait mal au cœur. Tu apprends à vivre avec cette réalité d’un congédiement, a rappelé Martin. J’ai toujours bien réagi à ça, je sais que ça finit toujours par arriver. Mais j’ai confiance en mes habiletés et j’avais espoir de me retrouver du boulot. Je n’ai jamais été sans emploi dans le monde du hockey depuis 1986 ! »

Avec les Rangers, l’homme de 67 ans aura la chance de diriger une équipe en pleine ascension.

« Je suis heureux de me joindre aux Rangers, ils ont une très bonne équipe avec un jeune noyau. Ils ont aussi de bons vétérans avec Zibanejad, Panarin, Kreider et Marc Staal. À la défense, ils ont des jeunes talentueux comme Trouba, Fox, Lindgren et DeAngelo. Ça me fait penser à mes années avec les Sénateurs d’Ottawa où il y avait plusieurs bons jeunes. Les Rangers ont maintenant besoin d’une structure pour construire une équipe gagnante. »

Un mentor pour Lafrenière

Les « Blue Shirts » ont également reçu un cadeau du ciel en remportant la loterie Alexis Lafrenière. Même si Jeff Gorton n’a toujours pas dit qu’il repêcherait le prodige de l’Océanic de Rimouski, on peut s’attendre à ce scénario.

À New York, Lafrenière pourrait donc vivre sa saison recrue en écoutant les conseils d’un homme d’expérience comme Martin.

« C’est toujours plus facile pour un jeune quand il peut dialoguer dans sa langue maternelle, a logiquement répondu Martin. Il y a Julien Gauthier comme jeune attaquant avec les Rangers. Mais j’aimerais aussi aider un jeune comme Alexis si les Rangers le repêchent. Je voudrais l’aider dans son développement et dans sa transition vers les pros. On parle d’un beau défi. Ça me garderait jeune et passionné. »