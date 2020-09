L’emblématique pomme McIntosh perd du terrain

Elle est tendre et juteuse, mais perd peu à peu de son lustre: autrefois la variété préférée des Québécois, la pomme McIntosh connait un déclin tranquille, les gens lui préférant de nouvelles variétés plus croquantes et sucrées.

L’Encyclopédie du Canada a décrit la McIntosh comme «la pomme du Canada» tellement celle-ci était au cœur de l’alimentation des gens du pays.

Mais si tous les goûts sont dans la nature, ceux-ci sont toujours en transformation.

Selon la présidente des Producteurs de pommes du Québec, Stéphanie Levasseur, c’est cela qui explique le déclin de la McIntosh, à la texture plutôt pâteuse, au profit de fruits plus sucrés et croquants.

«On est rendus à environ 35 % de ce qui est vendu en épicerie. Ça a déjà été ce qu’on vendait en majorité, mais tranquillement, la McIntosh est remplacée par des variétés plus croquantes comme la Cortland ou l’Empire», a expliqué samedi Mme Levasseur, elle-même pomicultrice chez Au cœur de la pomme, dans les Cantons-de-l’Est.

«Dans toutes les recherches que l’on fait sur les tendances de consommation, ce qui ressort comme principales caractéristiques recherchées par le consommateur, c’est le croquant et le côté sucré. La McIntosh n’a ni l’un ni l’autre», a ajouté Mme Levasseur.

La McIntosh doit aussi faire face à une compétition féroce par des variétés de pommes importées d’ailleurs. Pour tirer leur épingle du jeu, les pomiculteurs optent pour des variétés aux caractéristiques recherchées, comme la Gala, la Ginger Gold ou la Honey Crisp, qui empiètent ainsi sur le territoire de l’ancienne championne.

La perte de popularité de la McIntosh s’explique aussi pour des raisons plus pratiques.

«La principale qualité de la McIntosh, c’est que ses arbres étaient très résistants. C’est une variété qui est bien adaptée à notre climat et surtout à nos hivers», a fait savoir Mme Levasseur.

Plus commodes pour les cultivateurs par le passé, les techniques actuelles permettent de planter des variétés à l’arbre moins résilient, mais au fruit plus résistant. En effet, la McIntosh se gâte rapidement, contrairement aux autres pommes, qui vivent mieux le transport et l’entreposage.

Cela dit, la disparition des McIntosh n’est pas pour demain, car son nom est imprimé dans l’imaginaire collectif.

«Même si la demande pour la McIntosh est en baisse, si vous demandez à un Québécois quelle est sa pomme préférée, il y a de fortes chances que c’est celle-là qu’il va nommer, mais ce ne sera pas nécessairement celle qu’il achète!»