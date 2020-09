Photo courtoisie

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a procédé récemment aux tirages de sa Loto Mobile + 2020. C’est ainsi que la compagnie Armature Trépanier (billet 6264) a gagné un crédit-auto de 45 000 $ chez l’un des 8 concessionnaires partenaires de la CCAQ ou 40 000 $ en argent; Jacques Laflamme (#6792) a mérité un crédit-auto de 25 000 $ chez l’un des 8 concessionnaires partenaires ou 20 000 $ en argent et Roland Dumont (# 4525) a reçu un crédit-essence de 2 000 $ dans le réseau des stations-service Paquet et fils ltée. Daniel Bolduc, Alexandre Picard, Nathalie Rodrigue, Richard Verreault Dania Couture et Patrice Martel ont mis la main sur des bons d’achats de 1000$ chez des marchands participants. Les sommes amassées par la LOTO MOBILE + ont été versées pour le réaménagement de l’unité cardiovasculaire à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

50 ans de mariage

Photos courtoisie

Linda Béchard et Robert Roy (photo) de Lévis, mais originaires de Saint-Léon-de-Standon (où le mariage a été célébré en 1970) célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple a une fille (Sophie). Félicitations.

Danser...c’est la santé

Photos courtoisie

Le Centre de danse Jacques Duval de Québec fête ses 55 ans aujourd’hui. Lorsqu’il est question de danse sociale, le nom de Jacques Duval s’impose comme une référence grâce à son école devenue une institution dans le domaine. Durant des années, Jacques Chateauvert (de son vrai nom) a occupé deux emplois, travaillant presque jour et nuit pour enseigner la danse, le soir, dans des régions éloignées. Encore aujourd’hui plus de 1 000 personnes passent par les locaux de l’école sur le boulevard de l’Auvergne pour danser et « socialiser ». L’école compte sur une vingtaine d’employés dont une douzaine de professeurs. Dans son livre intitulé « Ma vie comme une danse », paru en 2015 (lors du 50e anniversaire du Centre) Jacques Duval écrit: « «Je fais le plus beau métier du monde, celui de faire danser, et je le pratique avec autant de bonheur 50 ans plus tard». Voici quelques photos souvenirs de cette belle histoire.

Un ancien bras droit

Photo courtoisie

Hill+Knowlton Stratégies (H+K) m’annonce l’arrivée de Jean-François Landry (photo) au sein de son équipe du Québec à titre de directeur de compte. Précédemment directeur de cabinet adjoint de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et impliqué en politique auprès de la Coalition avenir Québec (CAQ) depuis ses débuts, il a notamment participé à l’élaboration de la plateforme santé de la CAQ en 2018, année où le parti a été porté au pouvoir. Avec dix années d’expérience en politique provinciale à son actif, il contribuera à consolider l’équipe des affaires publiques et celle du secteur santé + mieux-être de H+K. Il devient est le deuxième membre de direction d’un cabinet du gouvernement de la CAQ à se joindre à l’équipe de Hill+Knowlton Stratégies après Pierre Tremblay en janvier 2020.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Drucker (photo), présentateur à la télé française (Vivement Dimanche), 78 ans...Mylène Farmer, chanteuse française d’origine québécoise, 59 ans...Jennifer Hudson, chanteuse et actrice américaine, 39 ans....James McCartney, fils de Paul McCartney, 43 ans...Martin Lapointe, ex-joueur de hockey de la LNH (Ottawa), directeur du personnel des joueurs avec les Canadiens de Montréal, 47 ans....

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 septembre 2015. Claude Feuiltault (photo), 64 ans, directeur général de la Fondation pour la sauvegarde de la Truite mouchetée...2018. Rachid Taha (photo) 59 ans, chanteur né en Algérie et figure du rock français des années 1980...2017. Allan Joseph MacEachen, 96 ans, ex-ministre libéral fédéral et sénateur...2015. Denys Thivierge, 88 ans, président-fondateur et directeur de l’Institut Denys Inc...2010. Claude Chabrol, 80 ans, réalisateur français...2008. Roger Hudon, 74 ans, directeur-général de CJPM TV à Chicoutimi...2007. Me Michael H. Cain, 78 ans, plaideur et médiateur québécois émérite...2003. Johnny Cash, 71 ans, chanteur de musique country américain.