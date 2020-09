Neymar va signer avec Puma, selon la presse brésilienne

Rio de Janeiro | Neymar, la superstar brésilienne du football, va signer un contrat avec l’équipementier allemand Puma, deux semaines après s’être séparé de Nike, ont avancé vendredi des médias brésiliens.

• À lire aussi: Neymar et Nike, la fin d’une histoire de 15 ans

« Neymar s’accorde avec Puma et sera la nouvelle égérie de la marque », titre le média Esporte interativo, dont l’un des journalistes avait donné le scoop du transfert faramineux du joueur du FC Barcelone au Paris SG à l’été 2017 (record de 222 millions d’euros).

« Le crack du PSG et de la sélection brésilienne va signer un contrat de transfert. Cette fois, ce n’est pas pour changer d’équipe, mais de sponsor de matériel sportif », écrit Esporte interativo, qui parle d’information « exclusive » et assure que les détails seront divulgués « dans les jours qui viennent ».

Le chroniqueur Rodrigo Mattos, du site d’informations UOL, a ensuite écrit qu’il avait pu « confirmer » cet accord.

Ni Puma ni l’équipe de communication de Neymar n’ont répondu aux sollicitations de l’AFP.

Les spéculations allaient bon train depuis que l’attaquant avait mis un terme, fin août, à son partenariat avec Nike. L’équipementier américain s’était lié avec le prodige brésilien alors que celui-ci n’avait que 13 ans. Nike est également partenaire du PSG.

Ney, 28 ans désormais, a donné quelques indices sur son futur contrat, relève Esporte interativo. Sur Instagram, il s’est mis à suivre Puma, PumaFootball et huit autres comptes associés à la marque. Jeudi, il a posté une photo avec le match Lens-PSG diffusé sur un écran de télévision, à côté duquel se trouve une statue de... puma.

Puma a dans son portefeuille la sélection italienne, Antoine Griezmann, Manchester City et l’AC Milan après avoir compté Pelé et Diego Maradona. Mais depuis la retraite sportive du sprinteur jamaïcain Usain Bolt, Puma n’a plus dans sa liste d’ambassadeurs des personnalités ayant l’aura planétaire de Neymar.

Le journal brésilien Folha de Sao Paulo assure que le dernier contrat signé par Neymar avec Nike durait onze ans pour expirer en 2022, pour un total de 105 millions de dollars (88 millions d’euros).

Le magazine Forbes, qui le classe au septième rang des célébrités les mieux payées au monde, estime ses revenus pour cette année à 95,5 millions de dollars, y compris les contrats de sponsoring.