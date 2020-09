US Open : la Japonaise Naomi Osaka remporte son 3e titre du Grand Chelem

La Japonaise Naomi Osaka, 9e mondiale, a remporté samedi l’US Open, son troisième titre du Grand Chelem, en retournant une finale mal entamée face à la Bélarusse Victoria Azarenka (27e) 1-6, 6-3, 6-3.

Osaka, déjà lauréate à Flushing Meadows en 2018 et à l’Open d’Australie en 2019, retrouvera lundi le 3e rang au classement WTA.

« Je n’ai pas envie de jouer plus de finales contre toi, c’était trop dur », a déclaré Osaka à l’adresse de son adversaire au moment de recevoir son trophée.

Menée 6-1, 2-0 sans avoir existé, l’ex-N .1 mondiale a soudain retrouvé son jeu et en particulier son service. Et petit à petit, c’est elle qui a mis la main sur le match.

La partie est alors devenue à sens unique, mais en faveur d’Osaka cette fois, jusqu’à 4-2 pour la Japonaise dans la dernière manche. À ce moment, Azarenka a eu un sursaut en reprenant la mise en jeu de son adversaire pour revenir à 4-3. Mais Osaka a immédiatement repris l’avantage et conclu dans la foulée.

« Jamais deux sans trois, comme on dit. Il faudra que je réessaye... », a commenté pour sa part Azarenka, elle aussi ex-N .1 mondiale, en référence à ses deux finales perdues à l’US Open en 2012 et 2013. Elle reste donc avec deux titres majeurs au compteur: l’Open d’Australie en 2012 et 2013.

À 31 ans, elle revient cependant au plus haut niveau après avoir accouché en 2016 et repoussé son retour jusqu’à la mi-saison 2018 en raison d’une bataille judiciaire pour la garde de son fils.