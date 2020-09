Vivre le moment présent

Souffrant d’une maladie chronique grave, au point d’être partiellement paralysée à l’âge de 21 ans, Caroline Frisou a ensuite fait un burnout avant de procéder à un virage à 180 degrés. Elle a laissé son travail dans la fonction publique, est retournée vivre dans sa ville natale en France et s’est réorientée professionnellement pour vivre la vie qu’elle souhaitait au plus profond d’elle-même.

Un bon matin, qui aurait pu être un jour comme tous les autres, Caroline Frisou tombe face à face avec sa destinée alors qu’elle se trouve dans le tramway, en route pour le travail. On lui remet par inadvertance un signet, où sont inscrits les quatre trésors de la sagesse indienne. « Ç’a été comme un déclic », confie-t-elle. Si bien que ce matin-là, elle n’ira pas travailler comme elle le faisait depuis déjà une dizaine d’années. Elle laissera son travail et changera de vie du tout au tout.

« J’étais devenue robotisée, illustre-t-elle. À 35 ans, je n’avais plus de substance vitale, j’étais complètement craquée, je ne pouvais pas continuer la vie comme elle était. »

Photo courtoisie

Elle est sortie du tramway pour entamer un long processus, soit d’intégrer les quatre clés qui sont depuis des millénaires en Inde, quatre grandes sagesses transmises oralement de génération en génération.

Quatre clés

Ces quatre grandes sagesses pourraient se résumer simplement par l’idée de vivre l’instant présent. « Je parle beaucoup dans mon livre de vivre l’instant présent, mais entre le dire et le faire, il y a un grand pas, fait-elle remarquer. Lorsqu’on y arrive, cela permet de nous connecter à notre humanité. Pour moi, l’aspect humanité signifie de prendre chaque personne sur notre route comme un cadeau. » Cette affirmation est en lien direct avec la première clé, soit : Quiconque vous rencontrez est la bonne personne.

S’ensuivent les trois autres clés : Ce qui arrive est l’unique chose qui pouvait arriver, Chaque moment est le bon moment et Ce qui est terminé est terminé.

Ces quatre forces de la sagesse indienne, permettent d’avancer malgré les épreuves de la vie. « Pour moi, il faut cesser de penser systématiquement à l’après et accepter que le passé est terminé », ajoute l’auteure.

Faire la paix

Dans son livre, Caroline Frisou explique l’importance de faire la paix avec soi-même, de cultiver la paix intérieure ainsi que l’harmonie. D’ailleurs, ses messages sont des énoncés de paix permettant de guérir ses propres blessures et de rayonner en se reconnectant à son âme. La gratitude et la résilience sont également des thèmes importants dans tout ce processus. Elle est toutefois bien consciente que la quatrième clé peut être difficile à gérer notamment lorsque l’on vit un deuil. « Il faut savoir s’accorder beaucoup de douceur, pour ensuite se questionner à savoir ce que l’on fera de cette douleur, souligne-t-elle. Il y a un temps pour l’accueil des émotions, pour pleurer, mais ensuite il faut choisir de tendre vers la vie ou de demeurer ancré dans la douleur. C’est un choix. Deux personnes peuvent être confrontées à la même douleur et vont réagir complètement différemment », précise l’auteure qui désormais voyage six mois par année souhaitant aller à la rencontre des autres.

Pour elle, le message le plus important à transmettre est de se reconnecter à son cœur et d’être plus souvent à l’écoute de celui-ci. « C’est la façon de ne pas se tromper lorsque l’on est appelé à faire autre chose afin de vivre une vie en résonance avec soi », conclut celle qui depuis qu’elle a changé d’orientation a pour ainsi dire vaincu sa maladie, sa paralysie ayant pratiquement disparu.