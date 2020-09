Zewski s’incline à Vegas

Mikael Zewski a tout laissé sur le ring, mais il a rencontré plus fort que lui, samedi soir, dans la bulle de Top Rank à Las Vegas.

Le Trifluvien (34-2, 23 K.-O.) a perdu par knock-out dans les premières secondes du huitième assaut devant le Lituanien Egidijus Kavaliauskas (22-1-1, 18 K.-O.).

Celui qu’on surnomme « Mean Machine » a eu de la difficulté à se mettre en marche lors des premiers rounds. Puis, au septième round, il est passé au niveau supérieur en envoyant Zewski au plancher avec un uppercut bien placé et une mitraille de coups de puissance.

Le Québécois a réussi à se relever et à terminer l’assaut de peine et de misère. Sachant que son adversaire était encore ébranlé par sa charge quelques minutes plus tôt, Kavaliauskas a fini le travail dès les premières secondes du huitième avec une grosse main droite.

Avec cette victoire, Kavaliauskas a mis la main sur les titres NABO et WBC continental des Amériques. Il peut maintenant se croiser les doigts pour obtenir une revanche contre le champion Terrence Crawford dans un avenir plus ou moins rapproché.

Un coup au corps

Zewski n’a pas disputé un mauvais combat. Loin de là. Il a connu un bon départ lors des quatre premiers rounds. Il a été capable de bien utiliser son jab et ses coups de puissance, mais il n’a pas été en mesure d’ébranler Kavaliauskas.

Puis, au cinquième round, on a senti une baisse de régime de sa part après un coup au corps porté par son adversaire. Ce fut le même scénario au round suivant.

Kavaliauskas a pris son rythme et il commencé à placer ses coups de puissance.

Par la suite, ce ne fut qu’une question de temps.

Il faut noter que deux des trois juges ont donné l’avantage à Zewski dans cinq des six premiers rounds de l’affrontement. C’est une petite victoire morale.

Beterbiev : combat annulé

Mauvaise nouvelle pour le champion unifié Artur Beterbiev (15-0, 15 K.-O.). Il a été contraint d’annuler son combat contre Adam Deines, qui devait se dérouler le 23 octobre en Russie, parce qu’il s’est blessé à l’entraînement.

La nouvelle a été confirmée par Top Rank durant son gala de samedi. Selon les différents rapports, Beterbiev se serait fracturé des côtes en soulevant des poids à l’entraînement.

Son duel devrait être remis avant la fin de l’année selon Top Rank. Beterbiev n’est pas monté sur le ring depuis octobre dernier alors qu’il avait vaincu l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk pour unifier deux titres des mi-lourds.

En prévision de ce combat, Beterbiev tenait son camp d’entraînement au centre de l’équipe nationale de Russie. Son entraîneur Marc Ramsay devait aller le rejoindre dans les prochains jours.

La poursuite de 280 millions $ de Canelo Alvarez, qui visait DAZN, Golden Boy Promotions et Oscar De La Hoya, a été rejetée par une cour de justice de la Californie, samedi.