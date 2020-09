Aline Chrétien, épouse de Jean Chrétien, est décédée à 84 ans

L’épouse de l'ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien, Aline Chrétien, est décédée samedi matin à son domicile du lac des Piles, en Mauricie, à l'âge de 84 ans.

Mme Chrétien laisse ainsi dans le deuil son époux des 63 dernières années, elle qui s'était mariée avec Jean Chrétien en 1957. Elle laisse aussi dans le deuil ses trois enfants, Michel, France et Hubert, ainsi que ses petits-enfants et amis.

«C’est avec énormément de tristesse qu'Arlene et moi avons entendu les nouvelles de la mort de Madame Aline Chrétien - une femme de grande générosité qui a partagé son amitié avec nous et notre famille. Nos condoléances profondes à Jean Chrétien et toute sa famille», a commenté l'ancien premier ministre de l'Ontario et chef intérimaire du Parti libéral, Bob Rae, sur Twitter.

C’est avec énormément de tristesse que Arlene (@aprae) et moi ont entendu les nouvelles de la mort de Madame Aline Chrétien - une femme de grande générosité qui a partagé son amitié avec nous et notre famille. Nos condoléances profondes à Jean Chrétien et toute sa famille pic.twitter.com/EhjDYuSAUz — Bob Rae (@BobRae48) September 13, 2020

«Je suis très triste d’apprendre le décès d’Aline Chrétien, l’épouse et la compagne de Jean Chrétien depuis 63 ans. J’offre mes plus sincères condoléances à Monsieur Chrétien, à leurs enfants France, Hubert, Michel, à leurs petits-enfants et à tous leurs proches», a renchéri le premier ministre François Legault.

Je suis très triste d’apprendre le décès d’Aline Chrétien, l’épouse et la compagne de Jean Chrétien depuis 63 ans.

J’offre mes plus sincères condoléances à Monsieur Chrétien, à leurs enfants France, Hubert, Michel, à leurs petits-enfants et à tous leurs proches. — François Legault (@francoislegault) September 13, 2020

Forte d'une immense complicité avec son mari, Aline Chrétien avait naturellement endossé le rôle de première dame du Canada en travaillant aux côtés de son mari pendant son règne à la tête du pays, entre 1993 et 2003.

Jean Chrétien le lui rendait bien en vantant continuellement les qualités de sa conjointe et en faisant valoir qu'elle lui avait été d'un grand secours tout au long de sa carrière politique, allant jusqu'à gérer ses rendez-vous à ses débuts.

Il ne fait cependant pas de doute que la fois où Aline a été du plus grand secours pour Jean Chrétien remonte au 5 novembre 1995. Cette nuit-là, un désaxé du nom d'André Dallaire s'était introduit armé d'un couteau au 24 Sussex dans l'optique d'assassiner le premier ministre.

J’adresses mes plus sincères condoléances à monsieur Jean Chrétien, à toute la famille et aux proches de madame Aline Chrétien qui les a quittés au cours des dernières heures.@BlocQuebecois — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) September 13, 2020

Or, Aline Chrétien avait entendu l'intrus s'introduire dans la demeure et avait réussi à alerter la Gendarmerie royale du Canada, en plus de réveiller son mari. Le couple s'était embarré dans sa chambre et avant attendu près d'une dizaine de minutes l'arrivée des policiers, armé d'une statue inuite en guise de protection.

Aline Chrétien a donné son nom à une maison de soins palliatifs à Shawinigan en avril 2018. La famille Chrétien avait fait un important don pour permettre l'ouverture du centre de soins de fin de vie, le premier du genre dans la région.