Giordano a maintenant le trophée de son idole

Le capitaine des Flames de Calgary, Mark Giordano, a remporté le trophée Mark Messier, remis au joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’étant distingué le plus par son leadership au cours de la saison, a-t-il été annoncé dimanche.

Le défenseur succède ainsi à Wayne Simmonds, qui l’avait obtenu l’an passé. Parmi les anciens récipiendaires, il y a Shea Weber, Sidney Crosby, Jonathan Toews, Zdeno Chara et Daniel Alfredsson.

«C’est un immense honneur pour moi et ma famille, a déclaré Giordano sur Zoom, par le biais de propos rapportés sur le site du réseau Sportsnet. Mon nom sera inscrit sur ce trophée. Mark Messier, j’ai grandi en t’idolâtrant comme joueur et comme personne. Je me souviens qu’au cours des années 1990, tu jouais avec les Rangers de New York et tu représentais le leader ultime.»

Le vétéran a amassé 31 points en 60 matchs durant la saison régulière 2019-2020.

L’identité du gagnant a été déterminée par Messier, sextuple vainqueur de la coupe Stanley et membre du Temple de la renommée.