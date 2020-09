Jeu-questionnaire: la télé du confinement

MONTRÉAL – Il y a tout juste six mois, le premier ministre François Legault mettait le Québec sur pause, fermant écoles, restaurants, cinémas, salles de spectacle, centres sportifs, magasins non essentiels et autres lieux de divertissement. La télévision est alors devenue une amie précieuse pour bien des familles!

Maintenant que l’automne est à nos portes, qu’on peut sortir à notre guise et que la programmation des chaînes de télévision reprend du poil de la bête, revenons brièvement sur les émissions qui nous ont changé les idées pendant cette période difficile de la pandémie de COVID-19. Qu’avons-nous regardé en confinement? Faites le test!

1- C’était devenu une grand-messe quotidienne incontournable pour bien des Québécois, qui se branchaient au point de presse du trio François Legault – Danielle McCann – Horacio Arruda comme à leur téléroman préféré aux premières semaines du confinement. À quelle heure se tenait cette séance d’informations?

A) 11h

B) 13h

C) 15h

D) 17h

2- Cette expression est devenue le slogan des Québécois au plus fort de la crise, et c’était aussi le titre de l’émission quotidienne de début de soirée de Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion, bricolée en quelques jours à peine, à TVA. Quelle est-elle?

A) «Ça va bien aller»

B) «Faut pas lâcher»

C) «Vive les arcs-en-ciel»

D) «Tout ira bien»

3- Quels étaient les titres des deux principales émissions éducatives de Télé-Québec qui avaient pour but d’enseigner quelques notions du cursus scolaire aux enfants et aux adolescents pendant que les écoles étaient fermées?

A) Friandise pour matière grise et On se muscle le cerveau

B) Apprendre en s’amusant et Les remplaçants

C) Cochon dingue et L’école, c’est cool

D) L’école à la maison et Les suppléants

4- Jean-Philippe Wauthier a inséré un nouveau segment fort attachant à son «talk-show» quotidien, Bonsoir Bonsoir, dans lequel il s’entretenait virtuellement, de tout et de rien, avec des personnalités plus âgées. Comment s’appelait cette capsule?

A) «Parle, parle, jase, jase»

B) «Un café avec nos aînés»

C) «En toute sagesse»

D) «Jasette avec le troisième âge»

5- Cette artiste a profité de l’édition spéciale d’En direct de l’univers de la fête des Mères, à ICI Radio-Canada Télé, le 9 mai dernier, pour présenter, assise près de son piano, son bébé tout neuf, une fillette alors âgée de quelques jours seulement. Qui est-elle?

A) Luce Dufault

B) Ingrid St-Pierre

C) Stéphanie Lapointe

D) Véronic DiCaire

6- À TVA et à Télé-Québec, c’est le grand happening de variétés Une chance qu’on s’a qui a rendu hommage à la résilience des Québécois. Spécialement pour l’occasion, un auteur très prolifique a écrit un conte pour enfants, La grève des câlins, que Gregory Charles et Bianca Gervais, entre autres, ont lu à leur progéniture à l’écran. Qui est cet écrivain?

A) Simon Boulerice

B) Alex A.

C) David Goudreault

D) Matthieu Simard

7- À quelle date a été diffusé le dernier épisode de District 31 avant la pause due à la pandémie, laissant ses fidèles téléspectateurs en suspens deux semaines avant la date prévue de la finale de saison?

A) Le 19 mars

B) Le 26 mars

C) Le 2 avril

D) Le 9 avril

8- Une sorte de fromage en particulier a causé la discorde au sein d’un des «couples en construction» du docu-réalité Si on s’aimait, à TVA, au printemps dernier. Quel est ce fromage?

A) Le Curé-Hébert

B) Le Gré des Champs

C) Le Doré-Mi

D) Le Oka

9- Quel est le titre de la nouvelle série proposée par Marc Cherry, créateur des populaires Beautés désespérées, dans laquelle trois femmes vivent dans la même maison luxueuse à trois époques différentes, et qu’ICI Radio-Canada Télé a dévoilée au printemps?

A) Beautés rebelles

B) Beautés fatales

C) Beautés fatiguées

D) Beautés meurtrières

10- Plusieurs diffuseurs canadiens se sont unis, fin avril, pour présenter cette grande émission rassembleuse en soutien aux travailleur(euse)s de première ligne qui se sont battu(e)s pour nous contre la COVID-19. Céline Dion, Marie-Mai, Bryan Adams, Lady Gaga, Jennifer Lopez et Charlotte Cardin, entre autres, y ont participé. Quel en était le titre?

A) Stronger Together – Tous ensemble

B) One World: Together at Home

C) COVID-19: le combat

D) Une chance qu’on s’a, ça va bien aller

Les bonnes réponses

1- B

2- A

3- D

4- B

5- C

6- A

7- C

8- C

9- D

10- A