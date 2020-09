33 cas positifs dans une résidence pour aînés de Thetford Mines

Une résidence pour aînés de Thetford Mines a été convertie en zone rouge, lundi, après la découverte de 15 nouveaux cas de COVID-19, portant le total de personnes atteintes dans cette ressource d’hébergement à 33.

Ce sont 24 résidents et neuf travailleurs de la ressource d’hébergement Le Crystal, à la fois une ressource intermédiaire et une résidence privée pour aînés (RPA), qui ont été déclarés positifs au coronavirus au cours des derniers jours.

Devant cette importante éclosion, la direction du CISSS Chaudière-Appalaches a désigné l’établissement comme zone rouge. Un espace fermé et dédié regroupant les résidents ayant la COVID-19 sera donc créé, où des mesures de protection strictes seront observées et les déplacements contrôlés.

Dans la même région, la situation semble avoir été contrôlée à la résidence pour aînés Le Saint-Guillaume, à Saint-Georges, où aucun nouveau cas n’a été rapporté. On recense malgré tout 15 cas positifs dans cet établissement, soit neuf résidents et six travailleurs. Une personne a perdu la vie des suites de ce foyer d’éclosion.