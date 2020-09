Benoît Dutrizac dénonce les «petits frustrés de Québec solidaire»

Benoît Dutrizac a dénoncé les critiques de certains délégués de Québec solidaire qui ont accusé leur parti de complaisance à l'égard du gouvernement Legault lors de leur conseil national cette fin de semaine.

«Les petits frustrés de Québec solidaire, il faudrait peut-être qu’ils comprennent c’est quoi, une urgence nationale. C’est ce qu’on a vécu. Et tout à coup, eux, ils voulaient qu’on fasse de la petite politique partisane en utilisant la mort et la souffrance des personnes âgées», a-t-il déploré, lundi matin, lors de sa rencontre quotidienne avec Mario Dumont et Pierre Nantel sur QUB radio.

ÉCOUTEZ la rencontre Dutrizac-Dumont sur QUB radio: