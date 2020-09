Dawson Mercer se concentre sur la prochaine saison

À un peu plus d’un mois du repêchage de la Ligue nationale de hockey, l’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi, Dawson Mercer, reste calme et désire se concentrer sur sa saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le numéro 19 des Sags, qui devrait, selon la centrale de recrutement de la LNH, entendre son nom lors du premier tour le 6 octobre prochain, était très heureux de retrouver la glace et ses coéquipiers. Mercer a souligné sa joie de faire partie d’un beau noyau de vétéran comme celui des Saguenéens pour pouvoir accueillir de nouveaux visages convenablement : « Nous avons un bon groupe de leaders et nous pourrons aider les plus jeunes afin d’être dominants cette année. »

Alors que Mercer souligne s’être beaucoup entraîné pendant l’été afin d’arriver prêt pour la suite des choses cette saison, il ne veut pas trop se prendre la tête avec le repêchage, les camps d’entraînement de la LNH qui pourraient prendre place et la saison de la LHJMQ qui arrivent tous en même temps. « Nous pouvons seulement contrôler ce que nous avons le pouvoir de contrôler, donc quand je vais aller sur la glace je vais faire ce que j’ai à faire. Je serais un leader et je ferais en sorte que je sois la personne que je suis », a mentionné Mercer, souriant.

Rôle de leader

De plus, l’attaquant des Saguenéens souligne qu’il motivera certainement les troupes, cette saison en prenant une plus grande place de leader. « Je crois que j’étais un bon leader l’année dernière, à Drummondville et Chicoutimi, mais je veux vraiment apporter ce rôle à un autre niveau cette année. Je crois que je peux pousser les gars à être meilleurs, mais aussi être là pour les motiver quand ils en auront besoin », a souligné Dawson Mercer. En effet, Mercer croit qu’une belle relation se tissera entre lui et les autres joueurs et qu’ainsi ils se pousseront mutuellement à être meilleurs sur et hors de la glace.

Un début de saison important

Mercer profitera des quelques matchs avant le repêchage pour montrer aux recruteurs de la LNH que son jeu est encore meilleur que la saison dernière, mais sa priorité reste tout de même de connaître une bonne saison avec les Sags. « Nous avons un groupe talentueux et nous avons besoin de connaître un bon début de saison. Chaque année, je veux la Coupe, j’aime gagner et c’est comme ça que nous allons penser » a lancé Mercer qui a très hâte d’entamer une saison qui sera, selon lui, empreinte de rivalités vu la nouvelle formule d’affrontement de la Ligue.