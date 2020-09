La LNAH reporte le début de sa saison

Le début de saison de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) n’aura pas lieu comme prévu. La direction a décidé de repousser de quelques mois le début de ses activités, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Dans un communiqué, la ligue annonce qu’au mieux, elle aimerait débuter ses camps d’entraînement au mois de décembre. Une possible deuxième vague du virus, et donc, un possible resserrement des mesures sanitaires en fonction de chaque région ont joué dans la balance afin d’en arriver à cette décision.

«Si un joueur venait à contracter la COVID-19, la LNAH devrait agir pour la sécurité de tous, ce qui nous obligerait probablement à devoir annuler le match suivant de son équipe, a révélé le vice-président des communications de la LNAH, Denis Boivert.

«Bref, nous avons encore trop d'incertitudes face à toutes les potentielles complications que peuvent engendrer la situation actuelle. Il nous est donc très difficile de prévoir un scénario à court ou moyen terme.»

La ligue, entièrement québécoise, compte six équipes, situées à Laval, Thetford Mines, Rivière-du-Loup, Sorel-Tracy, Jonquière et Saint-Georges de Beauce.