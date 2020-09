Le film Tenet déçoit aux États-Unis

Même s’il a franchi, il y a quelques jours, le cap des 200 millions de dollars au box-office international, le thriller Tenet n’obtient pas le succès espéré aux États-Unis.

Le plus récent film du réalisateur Christopher Nolan a récolté des recettes de 6,7 M$ dans les salles nord-américaines, la fin de semaine dernière, pour un total de 29,5 M$ depuis sa sortie aux États-Unis il y a une dizaine de jours. Ces premiers résultats ont été jugés décevants par les experts à Hollywood. Rappelons que Tenet est le premier gros blockbuster américain à sortir depuis la réouverture des salles de cinéma.

« Ce qui joue contre Tenet aux États-Unis, c’est que les cinémas de Los Angeles et New York ne sont pas encore ouverts, note le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo. Ils sont donc privés de deux des marchés les plus importants. »

Au Québec, Tenet performe bien, selon M. Guzzo. « Le film est très populaire dans les salles IMAX », souligne-t-il.

Il est toujours impossible de connaître les recettes de Tenet au box-office québécois parce que le studio Warner refuse de les diffuser. Selon le tableau dévoilé par l’agence Cinéac lundi, c’est le film américain After : la collision qui a été le plus populaire dans les salles du Québec en fin de semaine, avec une récolte de 333 607 $ en trois jours.