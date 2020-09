Le palais de justice de Rimouski rouvrira dans un mois après une cure de jouvence de 67 M$

Après des travaux de plus de 68 millions $, le palais de justice de l'avenue de la Cathédrale à Rimouski va enfin rouvrir ses portes le 13 octobre. Ce sera, promet-on, le palais de justice le plus moderne de la province.

Il faut dire que le chantier devait initialement être complété au printemps 2019, mais il se sera finalement étiré sur un peu plus de trois années.

Le bâtonnier du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Me Charles Bernard, juge malgré tout que l'attente en valait la peine. «C'est une excellente nouvelle pour les citoyens, pour les employés du palais de justice. Aussi pour les magistrats et les avocats et avocates qui vont oeuvrer dans des conditions plus sécuritaires et beaucoup plus confidentielles», a-t-il plaidé.

L'édifice, désormais deux fois plus grand, est mieux adapté aux besoins actuels du système judiciaire et est équipé des technologies les plus récentes, ce qui sera fort utile entre autres dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

«Ça va être plus facile dans nos façons de faire, avec tout ce qui se fait en ligne maintenant comme les audiences. Alors, on aura les équipements nécessaires», a souligné le procureur en chef de l'Est-du-Québec, Me Éric Morin.

Les procureurs de la Couronne pourront aussi réintégrer le palais de justice après près de 15 ans hors de ses murs, faute d'espace. «Ça va être plus facile pour nous et pour les victimes de pouvoir se rencontrer, les témoins et les policiers aussi», a ajouté Me Morin.

Le déménagement vers le palais de justice rénové et agrandi va se faire durant la fin de semaine de l'Action de grâce. Le fonctionnement de l'appareil judiciaire ne devrait pas être affecté. «On va être en mesure de terminer le vendredi dans le palais temporaire pour reprendre dans le nouveau dès le mardi 13 octobre», a expliqué le procureur en chef de l'Est-du-Québec.

Après avoir eu droit à une véritable cure de jeunesse, l'édifice, qui fête ses 67 ans cette année, occupera plus que jamais une place unique au coeur du centre-ville de Rimouski.