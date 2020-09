Les Stars en finale de la coupe Stanley

Les Stars de Dallas ont été beaucoup plus incisifs avec les Golden Knights de Vegas qu’avec l’Avalanche du Colorado, mettant un terme à leur série au cinquième match grâce à un gain de 3 à 2 en prolongation, lundi à Edmonton.

Contre l’Avalanche, la formation texane avait dû patienter au septième et dernier match avant de compléter le travail, même si elle s’était pris une avance de 3-1 dans la série.

C’est Denis Gurianov qui a permis aux siens de se qualifier pour la finale de la coupe Stanley, en déjouant Robin Lehner un peu plus de trois minutes après le début du temps supplémentaire. L’attaquant russe a accepté une passe de John Klingberg pour effectuer un tir sur réception qui s’est faufilé dans le fond du filet adverse.

Photo AFP

Fidèles à leur habitude depuis le début de ce duel, les Stars ont fermé le jeu défensivement et ils ont profité de leurs chances offensivement. Ils ont tout de même eu chaud, eux qui tiraient de l’arrière 2 à 0, 15 secondes après le début du troisième tiers, en raison d’une réussite de Reilly Smith.

À mi-chemin lors du même engagement, Jamie Benn a hérité d’une rondelle libre dans l’enclave pour réduire l’écart à un seul but. Moins de quatre minutes avant la fin du temps réglementaire, Joel Kiviranta, le héros des Stars lors du septième match contre l’Avalanche, a profité d’un avantage numérique pour forcer la tenue d’une prolongation.

Les Stars ont aussi pu compter sur le travail de leur gardien Anton Khudobin, qui a repoussé 34 des 36 rondelles dirigées vers lui. En plus de Smith, Chandler Stephenson a trompé la vigilance du Russe, au premier engagement.

Devant la cage des Golden Knights, Lehner a effectué 23 arrêts.

Un retour en finale

Depuis leur relocalisation à Dallas, en 1993, les Stars ont atteint la finale de la coupe Stanley à deux reprises, lors de la saison 1998-1999 et la suivante. Si la formation du Texas a pu soulever le précieux trophée grâce à une victoire en six matchs contre les Sabres de Buffalo la première fois, elle a dû s’avouer vaincue la seconde, au terme de six matchs contre les Devils du New Jersey.