Lévis: un surplus anticipé de 7,4 M$ malgré la COVID-19

Malgré la COVID-19, la Ville de Lévis anticipe un surplus de 7,4 millions$ en 2020. Une «gestion serrée des dépenses» a permis de réaliser «des économies substantielles» sur les coûts de fonctionnement.

«C’est un résultat exceptionnel, s’est félicité le maire Gilles Lehouillier, lundi après-midi, en point de presse. Toutes les décisions ont été prises dans l’intérêt de continuer à bien servir la population lévisienne en évitant les interventions éphémères provoquant des dépenses non nécessaires au maintien des activités essentielles d’une ville.»

La pandémie a occasionné des revenus moindres et des dépenses additionnelles de 5,6 millions$.

En même temps, la Ville a dégagé des économies de 7 millions$, soit 4,8 millions$ en masse salariale et 2,2 millions$ «par une vigilance soutenue sur les autres dépenses». Concrètement, il y a eu 400 mises à pied d’employés temporaires et d’occasionnels au plus fort de la pandémie et une baisse de 30% du temps supplémentaire.

Aussi, l’effervescence du marché immobilier a permis de dégager des revenus additionnels de 3,4 millions$ en droits de mutation. Une autre économie de 1,7 million$ a été réalisée grâce à des frais de financement moindres. Par ailleurs, Lévis a limité l’utilisation de son excédent cumulé de 900 000$ pour l’aide aux organismes communautaires et à l’organisation des camps de jour.

Interrogé sur la possibilité d’une deuxième vague de la pandémie, M. Lehouillier a insisté sur le fait qu’une nouvelle fermeture de commerces serait «catastrophique» pour Lévis. Il a répété l’importance de porter le masque et de continuer d’éviter les rassemblements.

Le maire de Lévis a ajouté que le télétravail se poursuit à la municipalité quand il est possible pour un employé de travailler de la maison. «On y va de prudence», a-t-il réitéré.

Aide gouvernementale à la STLévis

D’autre part, la Société de transport de Lévis (STLévis) a bénéficié d’une aide gouvernementale couvrant 50% des pertes de revenus des usagers entre le 1er avril et le 31 décembre. Il s’agit d’une aide estimée à 2,1 millions$.

Pour l’année 2020, le manque à gagner pour la STLLévis pour 2020 est désormais évalué à seulement 250 000$. Pourtant, en juin dernier, on anticipait des pertes de 2,6 millions$ à la société de transport.

Gilles Lehouillier s’est également réjoui de constater que 89% des citoyens respectent la date d’échéance pour le paiement de leurs taxes municipales. En temps normal, ce taux est de 95%. Lévis permet 12 paiements mensuels, sans intérêts, des taxes.

Pour le prochain budget, M. Lehouillier a promis qu’il sera «intéressant» pour les Lévisiens. Mais il n’a pas voulu s’avancer sur un éventuel gel de taxes.

Le problème des trottoirs dangereux bientôt réglé

D’autre part, le maire de Lévis a annoncé que le problème des avancées de trottoirs, jugées non sécuritaires par plusieurs citoyens, sera réglé d’ici la mi-octobre.

Pour la municipalité, le coût est évalué à quelques milliers de dollars, a-t-il fait savoir.