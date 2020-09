Pas de deuxième chance!

Photo courtoisie

C’est ce lundi seulement, à compter de 7h30 (jusqu’à 14h) dans les allées du parcours Royal du club de golf Royal Québec de Boischatel, que se tient le traditionnel tournoi de golf amateur Le Duc de Kent. Pandémie oblige, le tournoi sera disputé sur une journée (aujourd’hui) et au lieu d’accueillir 144 joueurs, il en regroupera 120. Les organisateurs du 86e Duc de Kent de même que les joueurs et les différents intervenants devront en tout temps assurer le maintien de règles : distanciation physique, hygiène des mains, étiquette respiratoire et mesures d’hygiène avec les outils, les équipements et les surfaces fréquemment touchés et ce dans le respect des directives établies dans le Guide d’organisation des compétitions de golf. Émile Ménard (photo), du club Pinegrove, sera sur place pour défendre le titre qu’il a remporté en 2017 et récupéré en 2019. Quelques rares spectateurs pourront suivre les différents groupes de joueurs sur le terrain.

Une fiche parfaite

Photo courtoisie

Bravo! Que dire de plus au sujet de l’équipe Polycor des Alouettes Pee-Wee A de Charlesbourg (photo) qui a présenté, en 2020, une fiche exceptionnelle et plus que parfaite. L’équipe de la gérante Anne Sebilo et dirigée par l’entraineur chef Jonathan Bedard et ses adjoints Steve Arsenault, Daniel Patry et Éric Bélanger, a disputé un total de 25 parties au cours de la saison (20 en saison régulière et 5 en séries éliminatoires) et a maintenu un dossier vierge de 25 victoires. Évidemment une telle fiche leur a permis d’être couronné champions de la saison régulière et des séries de fin de saison. Une saison 2020 remarquable qui restera gravée dans la mémoire de ces jeunes, de leurs parents et de leurs plus fidèles supporteurs.

La majorité

Photo courtoisie

Krystina Prévost (photo) célèbre aujourd’hui son 18e anniversaire de naissance atteignant ainsi sa majorité. Ayant terminé son secondaire récemment, Krystina poursuivra ses études au Cégep Garneau en soins infirmiers. Elle caresse le rêve de travailler dans le domaine de la santé depuis son tout jeune âge, et suivre ainsi les trace de son paternel Jean-François.

L’irlandais de Cap-Rouge

Photo courtoisie

Malgré une journée de retard, je m’en voudrais de ne pas souhaiter bonne fête (c’était dimanche) à James Donovan (photo), l’irlandais de Cap-Rouge qui a célébré son 80e anniversaire de naissance. James est toujours impliqué, depuis le tout début (il y a 10 ans), dans le Défilé de la Saint-Patrick de Québec qui a été annulé cette année en raison de la COVID 19.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gill Gauthier (photo) humoriste et imitateur de Québec, 70 ans...Louis-Alexandre Pitre, professionnel de golf et directeur de la boutique au club de golf La Tempête de Lévis...Tony Finau, golfeur professionnel américain sur le PGA Tour, 31 ans...Jean Rompré, de Québec, figure marquante du tennis québécois, 66 ans...Brigitte Boisjoli, chanteuse québécoise (Star Académie en 2009), 38 ans...David Desharnais, hockeyeur professionnel évoluant avec le Fribourg-Gotteron HC, de la Ligne nationale suisse, 34 ans...Mike Ward, humoriste québécois, 47 ans...Tim Wallach, joueur de baseball, avec les Expos de 1980 à 1992, 63 ans...Claudette Taillefer, animatrice en art culinaire, mère de Marie-Josée, 84 ans...Jacques Godin, comédien et acteur, 90 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 septembre 2015. Fred DeLuca (photo) 67 ans, co-fondateur de la chaîne de restauration rapide Subway...2017. Grant Hart, 56 ans, musicien américain, chanteur et batteur du groupe Hüsker Dü...2014. Miroslav Hlinka, 42 ans, hockeyeur sur glace slovaque...2009. Patrick Swayze, 57 ans, acteur, danseur, chanteur et auteur américain (Danse lassive)...2007. Jacques Martin, 74 ans, un des grands animateurs de le l'histoire de la télévision publique en France...2007. Robert Savoie, 80 ans, baryton de renommée internationale...1996. Rose Ouellette dite « La Poune », 93 ans, comédienne, humoriste québécoise...1992. Paul Martin père, 89 ans, dernier ministre survivant de l'époque de Mackenzie King...1982. Grace Patricia Kelly, 52 ans, devenue Princesse Grace de Monaco, actrice de cinéma.