RSEQ: la saison de football universitaire annulée

Après de multiples reports, la décision vient de tomber. Il n’y aura pas de saison de football universitaire à l’automne.

Si certains vivaient toujours d’espoir qu’une saison écourtée puisse être disputée, la dure réalité vient de les frapper de plein fouet. Dès le mois de juin, les trois autres conférences au pays avaient annulé leur saison d’automne. Le RSEQ était la seule conférence qui conservait l’espoir de jouer.

En bout de ligne, ce sont les recteurs des universités qui ont tranché. Tous les sports d’automne sont touchés, ce qui inclut le golf, le cross country, le soccer et le rugby en plus du football.

«Après avoir analysé tous les scénarios possibles, les membres du secteur universitaire du RSEQ annoncent l'annulation de leur programmation sportive sanctionnée jusqu'au 31 décembre 2020, a confirmé le RSEQ par voie de communiqué. Cette décision difficile des membres est basée, notamment, sur le système d’alerte régional qui pourrait limiter la participation des universités même si elles gèrent efficacement leur éthique sanitaire et leur sécurité.»

Le cross country, le soccer et le golf pourront tenir des activités au cours de l’automne. «Afin de garder les étudiants-athlètes dans une dynamique sportive, les membres permettront l’organisation d’activités impliquant minimalement deux équipes différentes dans les disciplines suivantes: le cross-country, le golf et le soccer. Ces derniers auront ainsi la flexibilité nécessaire afin d’évoluer à leur rythme en lien avec leur réalité propre. Cependant, en raison du niveau de gestion de risque en milieu universitaire, aucune activité entre deux équipes différentes ne sera permise en football et en rugby. Une décision pour la programmation sportive hivernale est prévue pour le 15 octobre.»

Les activités sportives du secteur collégial seront de retour.

«En ce qui concerne le secteur collégial, les membres annoncent le retour officiel des activités parascolaires et de la pratique des disciplines sportives autorisées pour le calendrier automnal, a mentionné le RSEQ. Dès aujourd’hui, les membres du secteur scolaire ainsi que du secteur collégial peuvent signifier leur intention de participation aux différentes disciplines et ligues qui sont permises en lien avec les plans de relance des fédérations sportives. Les modifications aux calendriers automnaux, pour l’ensemble des disciplines sportives du secteur scolaire et du secteur collégial du RSEQ, seront conformes aux directives de santé publique du Québec ainsi qu’aux avis du ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement supérieur.»