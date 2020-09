Troisième école touchée par une éclosion

Une éclosion de COVID-19 est déclarée dans une troisième école de la région de Québec, alors que le remplacement des enseignants en isolement préventif cause des maux de tête dans des écoles.

Deux membres du personnel de l’école primaire Sainte-Hélène-de-Breakyville à Lévis ont contracté le coronavirus. Les cas sont reliés entre eux, indique la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches.

Sur la Rive-Nord, trois groupes d’élèves supplémentaires ont été mis en isolement préventif en raison de cas confirmés dans leur établissement. Il s’agit des écoles primaires Anne-Hébert et du Châtelet, de même que l’école secondaire Vanier.

Huit suppléants en quatre jours

Par ailleurs, une dizaine de membres du personnel ont dû être placés en isolement préventif à l’école primaire Sans-Frontière, située dans le quartier Vanier à Québec.

Selon nos informations, trois cas positifs ont été recensés au sein du personnel. Il ne s’agit toutefois pas d’une éclosion puisque les cas ne sont pas reliés sur le plan épidémiologique, indique la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale.

L’absence de plusieurs enseignants cause beaucoup d’instabilité chez les élèves, indique-t-on. La semaine dernière, un groupe d’élèves de troisième année a vu défiler dans sa classe huit suppléants en quatre jours.

Du côté du Centre de services scolaire de la Capitale, on affirme toutefois que la situation n’est pas problématique puisque les absences seront comblées en ayant recours à de la suppléance ou à du dépannage.

Éclosions limitées

Alors que le nombre d’écoles où l’on recense au moins un cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter, une recension réalisée par Le Journal permet toutefois de constater que les éclosions dans les écoles restent peu nombreuses.

On en compterait environ une quinzaine alors que des cas auraient été recensés dans près de 280 écoles.

Il y a éclosion lorsque la contamination s’est produite à l’intérieur même de l’école, c’est-à-dire lorsqu’au moins deux cas sont reliés.

Dans la vaste majorité des écoles où un cas de COVID-19 a été recensé, la maladie a été contractée à l’extérieur des murs de l’établissement.

Or il est « hyper important » de faire la distinction entre une éclosion dans une école et des cas isolés, affirme la Dre Caroline Quach, microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste au CHU Sainte-Justine. « Un cas qui est importé de l’extérieur et qui est contrôlé, ça fait juste partie de la vie. Mais ce qu’on ne veut pas, c’est que ça se transmette à grande échelle à l’intérieur d’une école. »