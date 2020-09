Une première en 20 ans?

La seule et unique fois qu’une équipe de la Ligue nationale de hockey a réussi ce que les Islanders de New York et les Golden Knights de Vegas tenteront de faire, c’est-à-dire gagner une série après avoir tiré de l’arrière 3 à 1 en finale d’association, c’était en éliminatoires 2000.

Les Devils du New Jersey avaient alors réussi cet exploit en éliminant les Flyers de Philadelphie au terme du septième match. Même s’ils avaient remporté le premier duel, les Diables ont échappé les matchs 2 à 4, ce qui les avait poussés au bord du gouffre. Martin Brodeur avait toutefois fermé la porte aux joueurs adverses lors des trois derniers matchs, accordant seulement trois buts durant cette séquence.

Eric Lindros et Scott Stevens avaient aussi marqué cette série à leur façon. Le numéro 88 des Flyers avait sauté sur la glace pour la première fois des éliminatoires au cours du sixième duel, lui qui était aux prises avec des problèmes de commotion cérébrale, comme ce fut le cas plus d’une fois dans sa carrière. Lindros avait même inscrit le seul but des siens à son premier match.

Toutefois, son retour a été de courte durée. Le match ultime a marqué la carrière de Lindros, mais pour les mauvaises raisons. Il a été durement mis en échec par Stevens dès la première période et a quitté la rencontre sans jamais y retourner.

Patrik Elias s’était aussi signalé, lui qui avait obtenu les deux filets des siens dans une victoire de 2 à 1 dans le dernier match.

Deux défis différents, un même objectif

La tâche s’annonce ardue pour les deux équipes qui se trouvent dans cette situation et c’est la formation du Nevada qui devra ouvrir le bal, lundi soir.

Si les Golden Knights veulent garder espoir, ils devront compter sur l’apport offensif de leurs attaquants. Max Pacioretty, Mark Stone, Jonathan Marchessault, William Karlsson et Reilly Smith ont tous obtenu deux points ou moins à leur actif depuis le début de cette série.

De plus, aucune équipe n’a inscrit plus de trois buts lors d’un même match. Aussi, excluant la victoire de 3 à 2 des Stars en prolongation lors du troisième match, jamais il ne s’est marqué plus de trois buts pendant un même match. Finalement, trois des quatre duels se sont terminés avec un écart d’un filet.

«C’est loin d’être fini et nous allons être difficiles à éliminer», a mentionné l’entraîneur-chef Peter DeBoer après la défaite des siens au quatrième match, samedi.

La situation est totalement différente pour les Islanders, incapables de garder la rondelle hors de leur filet. En quatre matchs contre le Lightning, la formation new-yorkaise a accordé 17 buts. À titre comparatif, les «Isles» en avaient alloué 15 combinés lors de leurs deux premières confrontations des séries 2020, contre les Capitals de Washington (premier tour) et les Panthers de la Floride (ronde de qualification), soit une séquence de neuf matchs.

Ils devront aussi compter sur le réveil de joueurs comme Mathew Barzal et Anders Lee, qui ont seulement deux points en quatre matchs contre la formation floridienne.

«Il nous reste une vie, a expliqué l’entraîneur-chef Barry Trotz après la défaite des siens, dimanche. Je connais très bien ce groupe. Ils se sont tellement investis, je sais qu’il va tout donner mardi.»