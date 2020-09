TALBOT, Georgette Bernier



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 28 août 2020, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée madame Georgette Bernier, épouse de feu monsieur Gaston-Adrien Talbot, fille de feu dame Marie-Louise Proulx et de feu monsieur Henri Bernier. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 17 septembre 2020, de 19 h à 21 h 30 et le vendredi 18 septembre 2020, de 10 h à 12 h.suivra l'inhumation des cendres au cimetière Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Denis (feu Carmen Girard), feu Nicole, Jacques (France Lagacé), Michel (Hélène Fortin) et Ginette (Robert Levesque); ses petits-enfants : Sébastien, Stéphanie, Émilie, Julie, Annie-Claudine, Jean-Simon, Catherine, Sarah-Claude, Anne-Sophie et ses 14 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Hélène Latulippe (feu Jules-Aimé Talbot), sa grande amie Yvonne Déry, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Georgette est allée rejoindre tous ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Bernier et Talbot qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.org.