Autre cadeau pour Nick Nurse

Les Raptors de Toronto ont accordé mardi une prolongation de contrat de plusieurs saisons à leur instructeur-chef Nick Nurse.

Les détails de l’entente n’ont pas été divulgués.

Choisi le pilote par excellence dans la NBA en 2019-2020, l’homme de 53 ans a mené sa troupe vers un dossier de 53-19 durant la campagne, ce qui représente le deuxième meilleur rendement du circuit Silver. Cependant, les siens se sont inclinés devant les Celtics de Boston au deuxième tour des séries éliminatoires.

Nurse a conservé une fiche de 111-43 lors de ses deux années à la barre du club jusqu’ici. En 2019, il a mené la concession ontarienne vers le premier championnat de la NBA de son histoire.

«Notre confiance vis-à-vis Nick continue de grandir et une partie de cela est reliée à ce que nous avons vécu ensemble. Les deux dernières saisons ont été incomparables en regard des précédentes : premièrement, on a décroché un titre et puis, il a fallu naviguer à travers une pandémie ainsi que faire un engagement à long terme contre le racisme et l’injustice sociale, a déclaré le président des Raptors, Masai Ujiri, par voie de communiqué. Nick a prouvé qu’il est un entraîneur sur le parquet et un leader dans la vie de tous les jours. On s’attend à accomplir de grandes choses avec lui.»

Revenir au sommet

De son côté, Nurse souhaite avoir l’occasion de ramener rapidement son club sur la voie du succès après une élimination douloureuse il y a quelques jours.

«Ma famille sera toujours reconnaissante envers Larry Tanenbaum et les propriétaires de Maple Leaf Sports & Entertainment pour cette opportunité, a mentionné Nurse, tout en remerciant les dirigeants et les joueurs pour leur confiance et leur travail acharné. Toronto a été chez-moi durant les sept dernières années et ce sera le cas pendant plusieurs autres. J’ai vu cette concession progresser et atteindre le sommet. Je veux relever le défi de nous aider à obtenir un autre championnat.»

Ayant été nommé entraîneur-chef le 14 juin 2018, le diplômé de l’Université Northern Iowa avait précédemment travaillé cinq ans comme adjoint. Il est le seul homme qui a remporté le prix de l’instructeur de l’année dans la G-League (en 2010-2011) et la NBA durant sa carrière.