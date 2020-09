COVID-19: quatre autres régions passeront en «préalerte» jaune

À moins d’un revirement de dernière minute, le premier ministre, François Legault, annoncera à 13 h que les régions de Montréal, de la Montérégie, du Bas-Saint-Laurent et de la Chaudière-Appalaches sont dorénavant en mode «préalerte» jaune.

L’information d’abord rapportée par Radio-Canada a été confirmée de source sûre à notre Bureau parlementaire.

Ces quatre régions rejoindront ainsi celles de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de l’Outaouais et de Laval, qui stagnent au niveau 2 depuis l’entrée en vigueur du système d’alerte régionale à quatre paliers, il y a une semaine.

Pour les quatre régions nouvellement concernées, il faut s’attendre à ce que plus d’inspections aient lieu et à ce que les policiers redoublent de vigilance, afin d’assurer le respect des directives de la Santé publique, comme la distanciation physique, le port du couvre-visage et le contrôle de l’achalandage.

Les autorités ont déploré mardi cinq nouveaux décès liés à la COVID-19 et près de 300 nouveaux cas confirmés d’infection, un sommet depuis le 1er juin dernier.

