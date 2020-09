BOUCHARD, Robert



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 septembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Robert Bouchard, fils de feu Jean-Charles Bouchard et de feu Réjeanne Robert, époux de dame Micheline DeBlois. Il demeurait à Lévis. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 17h à 18h50.L'inhumation aura lieu au cimetière de Ste-Famille, Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Caroline, Julie (Michel Aubin); ses petits-fils qu'il aimait tant: Eliott et Charles; son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Francine (feu Marcel Masse), Danielle (Ghislain Morin), Lise (Gilles Dupéré), Pierre (Édith Pageau), Martyne (Nil Béchard), Dominique (Robert Guay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille DeBlois: feu Mariette (feu Charles-André Laverdière), Monique (feu Pierre-Aimé Giguère), Grégoire (Cécile Létourneau), Joseph (Denise Bonsaint), feu Raymond (Hectorine Chenard), Cécile (Louis Bonsaint), Sylvianne (Charles Duchesne), Gilbert (Sylvie Maltais), Evelyne (Robert L'Heureux), Yvon (Louise Hébert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 180-979 de Bourgogne, Québec (Qc), G1W 2L4, par téléphone au 418 656-6241 poste 2 / www.lesdiabetiquesdequebec.com