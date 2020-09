Des «bulles» pour les éliminatoires du baseball majeur?

Le baseball majeur envisage de présenter une bonne partie des prochaines éliminatoires dans des «bulles» et la ville d’Arlington aurait déjà été choisie pour accueillir la Série mondiale.

C’est ce qu’a avancé le quotidien «USA Today», mardi matin, citant une source anonyme près du dossier. Une annonce officielle est attendue.

En bref, le baseball majeur et l’Association des joueurs auraient conclu une entente en ce sens. Afin de conserver une certaine neutralité, le Dodger Stadium, à Los Angeles, et le Petco Park, à San Diego, accueilleraient des matchs de l’Américaine. Les clubs de la Nationale évolueraient pour leur part au Texas, soit à Arlington et à Houston.

Lundi, le commissaire Rob Manfred a par ailleurs laissé entendre que la Série mondiale et les séries de championnat pourraient être disputées avec des partisans dans les estrades.