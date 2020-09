Des mois d’attente pour le remplacement d’une imprimante à l’urgence

L'urgence de l'Hôpital Laurentien à Sainte-Agathe-des-Monts attend depuis des mois que l'on remplace une imprimante brisée, ce qui aurait engendré des pertes financières importantes, selon un médecin.

«Si on calcule qu’un médecin à l’urgence gagne 150 $/h, on est rendu à au-dessus de 20 000 $ en pure perte de temps, a estimé le Dr Simon-Pierre Landry en entrevue avec Benoit Dutrizac à QUB radio. On dirait qu’il n’y a personne d’imputable dans le système. Je n’ai pas encore réussi à trouver qui était responsable du dossier.»

Selon le Dr Landry, cette situation pourrait avoir un impact sur les patients.

«Une urgence, il faut que ça roule et il faut que les gens soient vus. Si les gens ne sont pas vus, ils retournent chez eux avec leurs problèmes et nous n’avons pas réglé leurs problèmes», a-t-il déploré.