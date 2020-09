Le Petit Blanchon: activité reportée

Tout d’abord annoncé pour le 3 juin, puis reporté au 4 novembre sur LaScène Lebourgneuf à Québec, le 9e karaoké-bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon, n’aura jamais lieu cette année, semble-t-il. Avec la nouvelle interdiction du gouvernement Legault de tenir des soirées karaoké dans les bars du Québec (ou endroits fermés), les responsables de la Fondation Petit Blanchon n’avaient guère d’autre choix que de reporter encore une fois l’événement.

Sept années d’efforts soutenus

Photo courtoisie

Agri-Marché, de Saint-Isidore, leader en alimentation animale et filiale du Groupe Brochu, et considérée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2014, vient de faire son entrée au Club Platine de ce prestigieux programme national visant à souligner les réussites en affaires au Canada. Pour accéder au Club Platine des Sociétés les mieux gérées, Agri-Marché a dû se qualifier durant sept années consécutives en démontrant des avancées et des engagements concrets sur des questions telles que la relève d’entreprise, la main-d’œuvre, le développement stratégique et l’innovation. Sur la photo, le président d’Agri-Marché, Patrice Brochu.

Boucles d’oreilles de l’espoir

Photo courtoisie

Leucan, en association avec la bijouterie Mia, vient de lancer sa 7e campagne des Boucles d’oreilles de l’Espoir en mettant en vente un nouveau modèle pour enfants et adultes. En portant les Boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, vous devenez une ambassadrice de Leucan et vous aidez à soutenir la cause et les enfants atteints de cancer. Offertes en quatre couleurs (or, argent, or rose et noir), ces boucles d’oreilles sont en vente au coût de 30 $ + taxes (adultes) et de 25 $ + taxes (enfants). Pour chaque paire vendue, 20 $ sont remis à Leucan qui espère amasser 160 000 $. Elles sont en vente sur bit.ly/LeucanMia20, dans les kiosques Mia ainsi que dans les bureaux régionaux de Leucan. Sur la photo, la porte-parole Clara, 4 ans, atteinte d’une tumeur d’Ewing métastatique, et sa sœur, Jeanne, 6 ans.

Courir pour l’autisme

Photo courtoisie

La 7e présentation de l’événement Courir pour l’autisme se tiendra de façon virtuelle les samedi et dimanche 19 et 20 septembre sur votre parcours préféré. Le combiné de défi sportif virtuel (marche ou course) servira de collecte de fonds afin de soutenir la mission d’Espace-Vie TSA (EVTSA). Chaque équipe ou participant devra se fixer un défi sportif (activité, distance, endroit) de son choix et se fixer un objectif de collecte de fonds à réaliser avec l’aide de son réseau. L’objec-tif cette année est de recueillir 25 000 $. Courir pour l’autisme a lieu à Québec chaque année depuis 2014. L’événement a rassemblé jusqu’à maintenant 2500 coureurs et marcheurs qui soutiennent la cause de l’autisme dans la grande région de Québec et qui ont amassé au total plus de 200 000 $ pour EVTSA. Inscriptions en ligne sur courirpourlautisme.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Guy St-Laurent (photo), journaliste retraité du Journal de Québec, 75 ans... Marie-Josée Vézina, la conjointe d’Éric Pichette de chez Qualinet, 44 ans... Lucie Cloutier, coordonnatrice marketing pour l’équipe Investors de Jean-Maurice Vézina, planificateur financier... Le prince Harry, fils cadet du prince Charles, 36 ans... Trevor Douglas Gretzky, fils de Wayne Gretzky, 28 ans... François-Olivier--- Roberge, ex-membre de l’équipe olympique canadienne de patinage de vitesse, 35 ans... Marc Griffin, analyste de baseball à la radio et à la télévision, 52 ans... Richard Brodeur, gardien de but AMH/LNH (1972-88), avec les Nordiques de 1972 à 1979, 68 ans... Oliver Stone, réalisateur, scénariste et producteur, 73 ans... Tommy Lee Jones, acteur américain, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 septembre 2019. Ric Ocasek (photo), 75 ans, chanteur du groupe américain The Cars (Drive, Just What I need et You Might Think)... 2017. Harry Dean Stanton, 91 ans, acteur américain... 2016. Jacques Villain, 68 ans, ingénieur français spécialisé dans les missiles et la propulsion spatiale... 2015. Jacques-Henri Gagnon, 81 ans, ex-directeur général de Radio-Canada--- à Québec... 2014. Claude A. Simard, 72 ans, peintre canadien... 2013. Jackie Lomax, 69 ans, compositeur et interprète britannique de rock... 2012. Pierre Mondy, 87 ans, acteur, comédien et metteur en scène français... 2008. Richard Wright, 65 ans, membre fondateur et claviériste de Pink Floyd... 2004. Johnny Ramone, 55 ans, guitariste du groupe de musique punk-rock The Ramones... 1915. Ernest Gagnon, 80 ans, organiste pendant plusieurs années à l’église Saint-Jean-Baptiste et à la basilique de Québec, folkloriste et historien québécois.