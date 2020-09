Les Francos dévoilent leur menu

Même si elles n’ont pu se tenir en « chair et en os » cet été, les Francos présenteront plusieurs prestations virtuelles gratuites, du 24 au 26 septembre (au francosmontreal.com). Mardi, l’organisation a dévoilé les détails de cette programmation spéciale. Douze courtes prestations vidéo, préenregistrées à l’Astral, seront offertes, pour un total de près de 80 minutes. Parmi les artistes participants, on compte Andréanne A. Malette, Corneille, Luce Dufault et Pierre Lapointe. Des archives commentées de Louis-Jean Cormier et Koriass sont aussi au programme.