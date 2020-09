TVA: suivez Marc Dupré en tournée!

MONTRÉAL – Une heure dans l’univers professionnel de Marc Dupré, tant sous le feu des projecteurs que dans l’intimité des coulisses: voilà ce que proposera TVA jeudi, à 21h, dans l’émission spéciale Marc Dupré en tournée.

Avec Marc Dupré en tournée, Productions Déferlantes nous propose une véritable incursion dans le monde musical de l’auteur-compositeur-interprète et coach de La Voix.

En studio, en prestation dans les plus grandes salles du Québec, en arrière-scène lors de ses spectacles, dans son processus d’écriture, dans son quotidien en tournée: on en apprendra plus sur l’artiste qu’est Dupré, en plus d’avoir droit à des images des meilleurs moments sur scène lors de ses deux derniers spectacles, comme lorsqu’il a partagé le micro avec ses enfants ou avec d’anciens candidats de La Voix.

Marc Dupré en tournée, le jeudi 17 septembre, à 21h, à TVA. On retrouvera aussi Marc Dupré aux «Chants de bataille» de La Voix le dimanche 20 septembre, et il sera à la barre de la nouvelle émission En studio, aussi à TVA, plus tard cet automne.