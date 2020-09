Un court métrage québécois sélectionné au LA Shorts

Le court métrage québécois Wichita, qui met en vedette l’actrice Maxim Roy, sera présenté en première mondiale au réputé Festival LA Shorts le mois prochain à Los Angeles

«C’est une excellente nouvelle, s’est réjoui la réalisatrice de Wichita, Sergine Dumais, jointe mardi par Le Journal.

«Le LA Shorts est l’un des festivals de courts métrages les plus prestigieux au monde alors on ne pouvait pas demander mieux pour le lancement de mon film. Je me sens comme si j’étais invitée dans la cour des grands. Je suis tellement contente.»

Pour ajouter la cerise sur le gâteau, le LA Shorts International Film Festival fait partie de la liste des festivals de courts métrages reconnus par l’Académie des Oscars. Cela veut dire que si Wichita remporte un prix à Los Angeles le mois prochain, il sera éligible pour une nomination pour l’Oscar du meilleur court métrage.

Pandémie oblige, le LA Shorts sera présenté entièrement en ligne cette année, du 2 au 31 octobre. Sergine Dumais ne cache pas qu’elle aurait aimé pouvoir présenter Wichita (son premier film à titre de réalisatrice) devant un public dans une salle mais ce n’est que partie remise, croit-elle.

«On est au début du parcours, dit-il. On espère pouvoir participer à d’autres festivals au cours des prochains mois.»

Tourné en anglais à Los Angeles, Wichita met en scène une femme (Maxim Roy) qui reçoit un coup de fil inattendu de son mari (l’acteur américain Jeremy Sisto) alors qu’elle est au lit avec son amant. Elle doit alors s’habiller en toute vitesse et courir jusqu’à chez elle pour répondre à une demande de son mari.

Sergine Dumais, une Québécoise qui travaille comme directrice de plateau de doublage à Los Angeles depuis une dizaine d’années, connaissait déjà Maxim Roy avant de lui offrir le rôle principal de son film.

«Je voulais que ce soit Maxim qui joue le personnage principal parce que je savais qu’elle aurait la force de porter le film sur ses épaules, souligne-t-elle. Comme c’était mon premier film et qu’on avait juste deux jours de tournage, je voulais être sûre de mon coup. Et pour moi, Maxim était une valeur sûre.»