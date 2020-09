VACHON, Angèle



Au CHUM de Montréal, le 10 septembre 2020, à l'âge de 54 ans, est décédée madame Angèle Vachon épouse de monsieur Ghislain Gobeil, fille de monsieur Albert Vachon et de feu Monique Roy. Elle demeurait à Montréal, native de Saint-Philémon.La famille accueillera parents et ami(e)s auLes cendres seront déposées par la suite au Columbarium du Salon funéraire Roy & Rouleau inc. Armagh. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Jérôme, son père monsieur Albert Vachon (feu Monique Roy); ses frères : Éric (Marie-Claude Noël) et Jacques (Nancy Brochu). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gobeil, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHUM de Montréal pour les bons soins prodigués. Madame Vachon a été confiée pour crémation à la